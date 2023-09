Samsung Galaxy S23 FE 5G: Na-leak ang Presyo, Mga Detalye, at Petsa ng Paglabas

Nakatakdang ilabas ng Samsung ang Galaxy S23 FE 5G bilang alternatibong budget-friendly sa flagship nitong serye ng Galaxy S23. Habang ang opisyal na petsa ng paglulunsad ay hindi pa nakumpirma, ang handset ay nakita sa mga site ng sertipikasyon, na nagmumungkahi na ang paglabas ay malapit na. Ang pinakabagong pagtagas ay nagpapakita ng mga opsyon sa pagpepresyo at storage ng Galaxy S23 FE 5G.

Ayon sa tipster na si Abhishek Yadav, ang Galaxy S23 FE 5G ay ipepresyo sa Rs. 54,999 para sa 128GB na variant ng storage at Rs. 59,999 para sa 256GB na modelo ng storage sa India. Inilalagay nito ang Galaxy S23 FE 5G bilang isang mas abot-kayang opsyon kumpara sa regular na Galaxy S23, na nagsisimula sa Rs. 74,999.

Ang Galaxy S23 FE 5G ay rumored na nagtatampok ng 6.4-inch Dynamic AMOLED display na may 120Hz refresh rate. Inaasahang tatakbo ito sa Android 13 at makakatanggap ng apat na taon ng mga update sa OS at limang taon ng security patch. Maaaring pinapagana ang device ng Exynos 2200 SoC, bagaman ang variant ng US ay sinasabing kasama ng Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa camera, ang Galaxy S23 FE 5G ay ispekulasyon na mag-isport ng isang triple rear camera setup na may 50-megapixel primary camera, isang 8-megapixel na pangalawang camera, at isang 12-megapixel telephoto camera. Para sa mga selfie, maaari itong nagtatampok ng 10-megapixel na nakaharap na camera. Sinasabing 4,500mAh ang kapasidad ng baterya at inaasahang susuportahan ng device ang wired charging sa 25W at wireless charging.

Nilalayon ng Galaxy S23 FE 5G na bigyan ang mga user ng mas abot-kayang opsyon habang nag-aalok pa rin ng mga pangunahing feature at detalye na makikita sa flagship na serye ng Galaxy S23. Sa mapagkumpitensyang pagpepresyo nito at kahanga-hangang mga detalye, malamang na maakit nito ang mga mamimili na naghahanap ng mataas na kalidad na smartphone sa mas mababang halaga.

