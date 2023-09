Ang Samsung Galaxy A25 5G ay Nabalitaan na Malapit nang Ilunsad: Ano ang Aasahan

Ang kahalili sa Samsung Galaxy A24 ay maaaring dumating sa lalong madaling panahon, ayon sa mga alingawngaw. Ang paparating na device, na rumored na tinatawag na Samsung Galaxy A25 5G, ay nakalista na ngayon sa Geekbench benchmarking website, na nagbibigay sa amin ng ilang mga insight sa mga detalye nito.

Batay sa listahan, ang Samsung Galaxy A25 5G ay inaasahang magtatampok ng octa-core Exynos 1280 SoC na ipinares sa hanggang 8GB ng RAM. Ang telepono ay din rumored na dumating na may isang triple rear camera setup at isang waterdrop notch sa display.

Ang listahan ng Geekbench ay nagpapakita na ang di-umano'y Galaxy A25 5G ay may numero ng modelo na SM-A256B at maaaring magkaroon ng hanggang 8GB ng RAM. Inaasahang tatakbo ito sa Android 14-based One UI 6.0 out-of-the-box. Ang listahan ay nagmumungkahi din na ang device ay magkakaroon ng kabuuang anim na core na naka-clock sa 2.00GHz at dalawang core sa 2.40GHz, na pinaniniwalaang bahagi ng Exynos 1280 SoC.

Sa Geekbench benchmarking website, ang Samsung Galaxy A25 5G ay naiulat na nakakuha ng 973 puntos sa single-core test at 2,106 sa multi-core test. Sa kasamaang palad, ang listahan ay hindi nagbibigay ng anumang karagdagang mga detalye tungkol sa device.

Sa mga tuntunin ng disenyo, ang mga leaked render ng Samsung Galaxy A25 5G ay nagmumungkahi ng isang itim na variant ng kulay. Mukhang may pagkakahawig ang smartphone sa Galaxy S23 5G, na nagtatampok ng vertical triple rear camera setup na makikita sa tatlong magkahiwalay na circular slot na matatagpuan sa kaliwang sulok sa itaas ng back panel. Ang harap ng device ay inaasahang magpapakita ng waterdrop notch.

Isinasaad din ng mga leaked render na ang Samsung Galaxy A25 5G ay magkakaroon ng power button at volume rocker sa kanang bahagi, habang ang kaliwang bahagi ay malamang na humawak sa slot ng SIM card. Sa ibaba, ang telepono ay itinampok sa isang USB Type-C port at isang 3.5mm headphone jack. Bukod pa rito, ang handset ay maaaring mag-alok ng isang side-mounted fingerprint sensor.

Sa pangkalahatan, ang Samsung Galaxy A25 5G ay tila isang kapana-panabik na karagdagan sa linya ng mga smartphone ng Samsung. Sa ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Samsung tungkol sa petsa ng paglulunsad o ang kumpletong mga detalye ng device. Gayunpaman, batay sa na-leak na impormasyon, lumilitaw na ang Samsung Galaxy A25 5G ay isang promising mid-range na smartphone na may mga kahanga-hangang feature.

Mga Pinagmulan: Geekbench, MySmartPrice