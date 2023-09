Tinatanggal ng Jagex ang mga Pay-to-Win na Feature mula sa Hero Pass ng RuneScape

By

Tumugon ang developer ng RuneScape na si Jagex sa backlash mula sa komunidad ng laro at inalis ang mga kontrobersyal na bahagi ng pay-to-win mula sa bagong inilunsad nitong Hero Pass. Ang Hero Pass, na ibinebenta bilang "always-on reward system," ay nakatanggap ng napakaraming negatibong feedback mula sa mga manlalaro, partikular na tungkol sa kakayahang bumili ng Underworld Emblems at mga level sa loob ng pass. Bilang karagdagan, ang mga pagbabago sa mga buff ng nilalaman at ang sistema ng Pang-araw-araw na Hamon ay nagdulot din ng kawalang-kasiyahan sa base ng manlalaro.

Ang Jagex ay unang naglabas ng update bilang tugon sa feedback ng player ngunit mabilis na kinilala ang kanilang pagkakamali sa isa pang update, na nagsasabing, "Nagkagulo kami." Kinikilala ng developer na ang paglulunsad ng Hero Pass ay nagpahiwalay at nakakabigo sa maraming manlalaro at humihingi ng paumanhin para sa kanilang maling paghatol. Kinikilala na ngayon ng Jagex ang pangangailangang makinig sa komunidad, pag-isipan ang kanilang mga aksyon, at gumawa ng mga kinakailangang pagbabago.

Upang matugunan ang mga alalahanin, ang Jagex ay agad na gumawa ng ilang mga kagyat na pagbabago sa laro. Ang kakayahang bumili ng mga antas ng Hero Pass at Underworld Emblems ay agad na tinanggal, habang ang mga buff ng content ay ganap na aalisin sa Hero Pass sa susunod na linggo. Higit pa rito, hindi na isasama ang mga XP buff sa Premier rewards track at makukuha lang sa pamamagitan ng gameplay para sa lahat ng manlalaro. Ibabalik ang sistema ng Pang-araw-araw na Hamon sa mga darating na linggo, at ang mga reward na Hero Pass ay muling babalansehin upang gawing mas madaling ma-access ang mga ito.

Nilalayon ng Jagex na buuin muli ang tiwala sa komunidad sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito, na kinikilala na noong nakaraang linggo ay nagdulot ng malaking pinsala sa relasyon ng player-developer. Ang mga manlalaro na hindi nasisiyahan sa kanilang pagbili ng Premier Pass ay maaaring humingi ng refund sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa customer support.

Bagama't ang update na ito ay tinatanggap ng pangkalahatang komunidad, kinikilala ng Jagex na ang mga pangmatagalang pagbabago ay maaaring magtagal. Plano nilang makipagtulungan nang malapit sa komunidad upang muling pag-isipan at ulitin ang disenyo ng Hero Pass, na tinitiyak na ang mga pagbabagong ginawa ay naaayon sa mga inaasahan at kagustuhan ng manlalaro.

Pinagmumulan:

– Pag-update ng RuneScape sa Hero Pass: [source]

– Ang tweet ng RuneScape tungkol sa mga pagbabago: [source]