Pinalawak ng Kumpanya ng RR Donnelley & Sons ang Mga Kakayahang Pag-print ng Digital gamit ang Bagong Single-Pass Digital Press

Ang RR Donnelley & Sons Company (RRD), isang nangungunang pandaigdigang provider ng marketing, packaging, print, at supply chain solution, ay nag-anunsyo ng pag-install ng EFI Nozomi C18000 Plus single-pass digital inkjet printer. Ang bagong karagdagan na ito ay inaasahang magiging operational sa Packaging facility ng RRD malapit sa Milwaukee, Wisconsin sa taglagas ng 2023. Ang pag-install ng Nozomi C18000 Plus press ay magbibigay-daan sa RRD na bawasan ang time-to-market ng 25%, i-maximize ang mga pagpipilian sa kulay at disenyo, at unahin ang sustainability sa malalaking format na run ng iba't ibang substrate.

Ang Nozomi C18000 Plus press ay nag-aalok ng mataas na volume na produksyon sa bilis ng tatlo hanggang limang beses na mas mabilis kaysa sa tradisyonal na superwide-format na mga printer. Pinapabilis din nito ang bagong pag-setup ng trabaho, nagpi-print ng hanggang anim na kulay, at patuloy na tumatakbo nang walang pagkaantala. Ang bagong press na ito ay umaayon sa pangako ng RRD sa pagbibigay ng mataas na kalidad na mga resulta sa mga brand na naghahanap ng retail signage at mga display na gawa sa iba't ibang materyales.

Sa kanilang 2023 (Un)Packaging Reality Report, nalaman ng RRD na ang sustainability ay nananatiling mahalagang pagsasaalang-alang sa mga desisyon sa packaging at label para sa 90% ng mga gumagawa ng desisyon. Samakatuwid, nilalayon ng RRD na suportahan ang mga pagsusumikap sa pagpapanatili ng mga kliyente nito sa pamamagitan ng pag-install ng Nozomi C18000 Plus press. Gumagamit ang press ng napapanatiling UV LED inks, tinitiyak ang mas maaasahang pag-print na may kaunting basura, at binabawasan ang paggamit ng enerhiya ng apat na beses kumpara sa iba pang mga digital press.

Si Lisa Pruett, Presidente ng Packaging & Labels Solutions sa RRD, ay nagpahayag ng dedikasyon ng kumpanya sa pamumuhunan sa bagong teknolohiya na naghahatid ng halaga at lumalampas sa inaasahan ng kliyente. Sa pamamagitan ng paggamit ng advanced na teknolohiya sa pag-print, ang Nozomi C18000 Plus press ay nag-aalok ng mga tinta na hindi nabibitak kapag nakabaluktot o nakatiklop, isang malawak na hanay ng mga opsyon sa media, at mabilis, tumpak, at nauulit na mga proseso. Ang UV LED inks ay nagbibigay sa mga kliyente ng RRD ng malawak na palette ng makulay na mga kulay, na nagpapalawak ng mga posibilidad sa disenyo.

Gamit ang Nozomi C18000 Plus press, maihahatid ng RRD ang buong mensahe ng isang brand sa mga customer sa pamamagitan ng pagba-brand at signage na makikita sa mga package o in-store na display. Higit pa sa pag-print, ang pag-aalok ng RRD ay may kasamang mga tampok tulad ng pre- at post-printing coatings at inline die cut finishing, na nagbibigay-daan para sa isang customized at komprehensibong solusyon para sa mga pangangailangan ng disenyo at pag-print ng mga kliyente.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa pinalawak na mga kakayahan sa pag-print ng malaking format ng RRD, bisitahin ang kanilang booth sa PACK EXPO Las Vegas o makipag-ugnayan kay Todd Arnett, Senior Director ng Sales Signage & Display, Retail Solutions sa RRD.

Pinagmulan: *Business Wire*