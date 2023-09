Inilunsad ni Ridley ang Bagong Falcn RS: Isang All-Round Performance Bike

Inihayag kamakailan ni Ridley ang pinakabagong karagdagan nito sa lineup ng bike nito, ang Falcn RS. Ang bagong bike na ito ay idinisenyo upang maging isang all-round performance machine, na may kakayahang pangasiwaan ang anumang uri ng road racing. Nilalayon ni Ridley na lumikha ng bike na pinagsasama ang isang magaan na pakete na may mga benepisyo sa aerodynamic.

Ang Falcn RS ay idinisenyo na may diin sa "aero to weight" ratio, na tinitiyak na ang bike ay kasing aerodynamic hangga't maaari nang hindi nagdaragdag ng labis na timbang. Nakamit ito sa pamamagitan ng maingat na pagsasaalang-alang sa disenyo ng bike, pag-iwas sa hindi kinakailangang materyal at mga hugis ng ligaw na tubo. Sinasabi ni Ridley na ang Falcn RS ay nag-aalok ng katulad na aerodynamic performance sa Noah aero bike ngunit may bigat na maihahambing sa Helium climbing machine.

Tumimbang lamang ng higit sa 100 gramo kaysa sa Helium, ipinagmamalaki ng Falcn RS ang kabuuang timbang na humigit-kumulang 7.4kg. Ang frame ay tumitimbang ng humigit-kumulang 825 gramo, habang ang tinidor ay nasa 380 gramo. Bukod pa rito, ang Falcn RS ay idinisenyo upang tumanggap ng 28mm na gulong, na may kakayahang magkabit ng hanggang 34mm na gulong, na ginagawa itong angkop para sa parehong magaspang na cobbles at makinis na tarmac.

Nagsagawa si Ridley ng malawak na pagsubok sa sarili nitong wind tunnel upang ma-optimize ang aerodynamics ng Falcn RS. Ang harap na dulo ng bike, kabilang ang mas malalim na head tube at fork crown, ay nakatanggap ng partikular na atensyon upang mabawasan ang drag. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng turbulence sa daloy ng hangin na dumadaan sa bike, inaangkin ni Ridley na nakamit ang 10% na pagbawas sa drag kumpara sa orihinal na disenyo ng Falcn fork.

Nagtatampok ang Falcn RS ng bagong set ng mga geometry number na nasubok ng mga sumasakay sa Lotto-Dstny WorldTour. Sinasabi ni Ridley na ang mga numerong ito ay may balanse sa pagitan ng bilis, reaktibiti, at katatagan. Ang bike ay nilagyan ng integrated one-piece Forza carbon fiber stem at handlebar, na nagbibigay sa mga sumasakay ng 75mm reach at 130mm drop, pati na rin ng five-degree flare.

Maaaring i-configure ang Falcn RS sa alinman sa 1x o 2x na drivetrain at nag-aalok ng hanay ng mga opsyon sa pagpapasadya, kabilang ang custom na pintura at mga pagpipilian sa bahagi. Sa kasalukuyan, ang kumpletong bike ay magagamit sa tatlong modelo, na nagtatampok ng SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2, at Shimano 105 Di2 groupset.

Sa pangkalahatan, ang Ridley Falcn RS ay nag-aalok ng maraming nalalaman at mahusay na pagganap na opsyon para sa mga sakay sa kalsada, kasama ang magaan na disenyo, aerodynamic na feature, at mga nako-customize na opsyon.

Pinagmumulan:

– Ridley(Ridley.com)