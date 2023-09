Porsche 911 Carrera T: Isang Magaan at Purong Karanasan sa Pagmamaneho

Ang Porsche 911 Carrera T ay bumalik para sa 992-generation at nag-aalok ng espesyal na karanasan sa pagmamaneho ng purist. May inspirasyon ng magaan na 1968 911 T homologation na kotse, ang Carrera T ay nakaposisyon sa pagitan ng karaniwang mga modelo ng Carrera at Carrera S. Nagtatampok ito ng mga feature na nakatuon sa pagganap na karaniwang nakalaan para sa mga high-end na 911 na modelo.

Ang nagpapagana sa Carrera T ay isang 3.0-litro na twin-turbocharged flat-six na makina na may 379 lakas-kabayo at 331 lb-ft ng torque. Ito ay ipinares sa isang pitong bilis na manual gearbox bilang pamantayan, na may opsyon ng walong bilis na PDK na awtomatikong paghahatid. Ang Carrera T ay humigit-kumulang 100 pounds na mas mababa kaysa sa karaniwang Carrera salamat sa mga hakbang sa pagtitipid tulad ng pinababang sound insulation, isang pagtanggal ng upuan sa likuran (na maaaring idagdag pabalik nang walang bayad), magaan na salamin, at isang mas maliit na baterya.

Ang Carrera T ay nilagyan ng sport-tuned PASM active suspension system ng Porsche, isang torque-vectoring limited-slip rear differential, at isang aktibong sport exhaust system. Nagtatampok din ito ng staggered set ng 20- at 21-inch na gulong, ang Sport Chrono package, at opsyonal na rear-axle steering. Ang panlabas ay nakikilala sa pamamagitan ng Agate Grey trim at side decals.

Sa loob ng cabin, nag-aalok ang Carrera T ng walang katuturang diskarte na may mga upuang pang-sports at opsyon para sa 18-way na adjustable na upuan o full carbon bucket. Habang ang mga pagsusumikap sa pagbabawas ng timbang ay ginagawang mas maingay ang cabin, ang Carrera T ay nananatiling isang magiliw na pang-araw-araw na driver na may komportableng biyahe at madaling pagmaniobra sa trapiko.

Sa kalsada, ang Carrera T ay naghahatid ng kapana-panabik na pagganap sa isang sprint hanggang 60 mph sa loob ng 4.3 segundo gamit ang manual transmission o 3.8 segundo gamit ang PDK. Ang makinang nitong chassis, tumpak na pagpipiloto, at kawalan ng bloat ay nagbibigay-daan para sa surgical precision at kumpiyansa sa mga teknikal na seksyon, na ginagawa itong lubos na kasiya-siya sa mga baluktot na kalsada.

Bagama't maaaring hindi maabot ng Carrera T ang mga kakayahan na nakatuon sa track ng mga modelong GT ng Porsche, nag-aalok ito ng pagiging madaling lapitan at kaguluhan sa tamang daan. Sa magaan nitong construction at performance features, ang Carrera T ay naghahatid ng purong karanasan sa pagmamaneho para sa mga mahilig.

