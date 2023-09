30XX: Isang Karapat-dapat na Pagpupugay sa Mega Man X

Maaaring binawasan ng Capcom ang paggawa nito ng mga bagong laro sa franchise ng Mega Man, ngunit pinapanatili ng Battery Staple Games na buhay ang diwa ng serye sa pinakabagong release nito, 30XX. Ang larong roguelite na ito ay nabuo batay sa hinalinhan nito, 20XX, na nag-aalok ng pangkalahatang pagpapabuti at isang karapat-dapat na pagpupugay sa minamahal na Mega Man X.

Ang gameplay sa 30XX ay sumusunod sa template ng klasikong serye ng Mega Man X. Ang mga manlalaro ay tumatakbo at barilin sa walong mga antas na may temang, bawat isa ay nagtatapos sa isang mapaghamong laban sa boss. Sa daan, nangongolekta sila ng mga bagong armas at kakayahan pagkatapos talunin ang bawat boss. Gayunpaman, ang natatanging twist sa 30XX ay ang mga antas ay nabuo ayon sa pamamaraan, na nagbibigay ng ibang karanasan sa bawat pagtakbo. Mayroon ding maraming mga upgrade na magagamit upang makatulong na balansehin ang mga posibilidad. Ang mga manlalaro ay maaaring pumili sa pagitan ng dalawang puwedeng laruin na karakter, sina Ace at Nina, na sumasalamin sa mga iconic na karakter ng Zero at X mula sa serye ng Mega Man X.

Ang isa sa mga namumukod-tanging feature ng 30XX ay ang maayos at tumutugon nitong mga kontrol. Ang antas ng katumpakan na ito ay mahalaga sa isang laro na lubos na umaasa sa kasanayan at katumpakan. Sa kabila ng mabilis na pagkilos, ang laro ay nagpapanatili ng pare-pareho ang mga rate ng frame at teknolohiya ng paggalaw na sa palagay ay kakaiba. Ang mga character ay maliksi at madaling mag-navigate sa mga tiyak na hadlang.

Sa bawat yugto, matutuklasan ng mga manlalaro ang "Ago" na nagpapahusay sa mga kakayahan ng kanilang karakter sa tagal ng pagtakbo. Ang mga Agosto na ito ay mula sa pagtaas ng output ng pinsala hanggang sa pagbibigay ng mga kalasag na sumisipsip ng pinsala. Sa humigit-kumulang 240 Ago upang matuklasan, mayroong sapat na pagkakataon para sa mga manlalaro na mag-eksperimento sa iba't ibang uri ng build. Bukod pa rito, mahahanap ng mga manlalaro ang "Cores," na mga piraso ng armor na nagbibigay ng mga bagong kakayahan, tulad ng double jumps o short hover. Nagiging mahalaga ang mga ito para makaligtas sa mga huling yugto ng laro.

Kapag ang mga manlalaro ay hindi maiiwasang matalo sa pagtakbo, babalik sila sa hub at maaaring gastusin ang currency na tinatawag na Memoria sa mga permanenteng pag-upgrade. Ang mga pag-upgrade na ito ay mula sa pagpapabuti ng panimulang kalusugan at enerhiya hanggang sa pagkakaroon ng mga karagdagang pagpipilian sa antas pagkatapos talunin ang isang boss. Ang meta-progression system na ito ay nag-level ng playing field at nagdaragdag ng isa pang layunin para sa mga manlalaro na pagsikapan.

Ipinakilala ng 30XX ang isang bagong mode na tinatawag na Mega Mode, na nag-aalok ng mas tradisyonal na karanasan sa platforming. Habang ang mga antas ay random na nabuo pa rin, ang mga kasunod na pagtatangka pagkatapos mabigo ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na tumakbo sa parehong yugto sa bawat oras. Ang tampok na ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na magsanay at matuto ng mga layout ng antas, na ginagawa itong mas palakaibigan sa mga mas gusto ang hindi gaanong randomized na karanasan.

Bilang karagdagan sa karanasan ng single-player, nag-aalok ang 30XX ng co-op mode para sa parehong couch at online multiplayer. Bagama't maaaring bahagyang tumama ang pagganap, ang kagalakan ng pagkakaroon ng dagdag na karakter upang mangolekta ng mga goodies at talunin ang mga boss ay higit pa sa anumang maliliit na pag-urong. Mayroon ding community mode kung saan mae-enjoy ng mga manlalaro ang mga level na idinisenyo ng mga kapwa manlalaro, na nagbibigay ng karagdagang content at walang katapusang mga posibilidad.