Ang dating Meta Lead ay sumali sa Brand Experience Agency Reunion bilang Partner-Creative

Ang Reunion, isang start-up brand experience agency, ay nag-anunsyo na ang dating APAC Metaverse lead sa Meta, si Ollie Beeston, ay sumali sa kumpanya bilang partner-creative. Ang Beeston ay nagdadala ng maraming karanasan sa pagbuo ng tradisyonal na film craft, virtual na produksyon, VR, WebXR, AR, at branded na nilalaman para sa mga nangungunang brand tulad ng Hyundai, Cadbury, Adore Beauty, at sariling Oculus ng Meta.

Bago ang kanyang tungkulin sa Meta, nagtrabaho si Beeston bilang isang ACD sa Clemenger BBDO, kung saan nag-ambag siya sa mga kilalang kampanya para sa V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's, at TAB.

Ang koponan sa Reunion ay nagpahayag ng kanilang pananabik tungkol sa pagsali ni Beeston sa ahensya, na itinatampok na ang kanyang track record ay ganap na nakaayon sa kanilang nakatuon sa data at nakatuon sa customer. Sinabi ng co-CEO na si Justin Hind, "Ang kanyang napatunayang track record ay sumasalamin sa aming pangako sa mga diskarte na batay sa data at mga hakbangin na nakatuon sa customer."

Ipinahayag ni Beeston ang kanyang sigasig para sa pagsali sa Reunion, na binanggit na ang diskarte ng ahensya na hinihimok ng customer at nakasentro sa data ay angkop para sa mga umuusbong na pangangailangan ng mga modernong madla. Sabi niya, "Natutuwa akong makasali sa leadership team sa Reunion at masigasig na makaalis sa paggawa ng mga ideya na hindi lamang nakakakuha ng atensyon ngunit nagtutulak din ng makabuluhang pakikipag-ugnayan para sa mga audience at brand sa pantay na sukat."

Ang Reunion ay itinatag nina Justin Hind at Stephen Knowles, na may malawak na karanasan sa marketing ng pagganap at pagkonsulta sa digital transformation. Nilalayon nilang makipagsosyo sa mga ambisyosong kliyente na naghahanap upang mapahusay ang pagiging naa-access at pakikipag-ugnayan ng kanilang brand sa lahat ng touchpoint at channel.

Kahulugan:

1. Metaverse: Isang kolektibong virtual shared space na nilikha ng convergence ng virtually enhanced physical reality at physically persistent virtual reality.

2. APAC: Asia-Pacific, na tumutukoy sa rehiyon na kinabibilangan ng mga bansa sa Silangang Asya, Timog Asya, Timog-silangang Asya, at Oceania.

3. ACD: Associate Creative Director, isang tungkulin sa mga ahensya ng advertising at marketing na kinabibilangan ng pangangasiwa at pagdidirekta sa proseso ng creative.

4. Clemenger BBDO: Isang ahensya sa advertising na nakabase sa Australia na may pandaigdigang presensya, na nag-aalok ng mga serbisyo sa creative, branding, at digital marketing.

5. Oculus: Isang brand ng mga virtual reality headset na binuo at ginawa ng Meta, na dating kilala bilang Facebook Technologies.

