Resistor: Isang Larong Karera ng CaRPG na Puno ng Kasayahan na Pinagsasama ang Karera at Pakikipagsapalaran

Isang bago at kapana-panabik na laro ng karera na tinatawag na Resistor ang nakatakdang ibalik ang saya at excitement sa genre. Binuo bilang isang CaRPG (Car Role Playing Game), ang Resistor ay nag-aalok ng mga manlalaro ng higit pa sa high-speed na karera. Nagtatampok ito ng bukas na mundo, isang salaysay na nakabatay sa pagpili, at malawak na karakter at pagpapasadya ng sasakyan. Ang laro ay inihahambing sa kumbinasyon ng Burnout at Mass Effect, na lumilikha ng kakaiba at ambisyosong karanasan sa paglalaro.

Ang nangungunang taga-disenyo na si Violet McVinnie, na dating nagtrabaho sa serye ng Mass Effect at mga laro sa pagmamaneho ng Codemaster, ay ipinaliwanag ang mga pangunahing elemento ng Resistor. Ang karera sa laro ay hindi tungkol sa pagkapanalo sa mga paligsahan o pag-abot sa unang pwesto. Sa halip, nakatuon ito sa stunt racing, kung saan ang mga manlalaro ay nagsasagawa ng mga takedown, drift, at flips para makakuha ng mga style point. Ang mga puntos na ito ay maaaring gamitin bilang pera upang gantimpalaan ang kamangha-manghang karera at kumpletong mga hamon.

Nagaganap ang karera sa isang bukas na mundo na may anim na magkakaibang kapaligiran, na nakatakda lamang sa sahig ng karagatan ng isang hinaharap na bersyon ng San Francisco. Maaaring tuklasin ng mga manlalaro ang mga kapaligirang ito sa kanilang mga sasakyan at sa paglalakad, nakakatugon sa mga kakaibang character at pagkumpleto ng mga quest. Nagtatampok ang laro ng matingkad na istilo ng cartoon at nakatakda sa isang mundo kung saan pinabagsak ng pitong megacorporation ang gobyerno.

Ang risistor ay higit pa sa karera at pakikipagsapalaran, na nagsasama ng mga elemento ng isang CaRPG. Maaaring kumpletuhin ng mga manlalaro ang mga quest para bumuo ng isang squad ng mga character na sasali sa player bilang mga pasahero sa kanilang sasakyan. Ang mga pagpipiliang ginawa sa buong laro ay magkakaroon ng mga kahihinatnan, na maaaring humantong sa mga manlalaro sa iba't ibang landas at kahit na nagpapahintulot sa kanila na maging kontrabida sa kanilang sariling kuwento. Ang reputasyon at impluwensya sa mundo at mga karakter ng laro ay magkakaroon din ng papel, kung saan ang mga manlalaro ay makakapag-edit ng terrain at makisali sa mga kakaibang labanan sa boss na may kinalaman sa mga labanan sa musika.

Nagdaragdag din ang risistor ng kakaibang twist sa pagpapasadya. Maaaring bihisan ng mga manlalaro ang kanilang mga karakter, sasakyan, at kahit na piliin ang entrance music. Ang laro ay kumukuha ng inspirasyon mula sa pakikipagbuno, na ang bawat magkakarera ay may kanya-kanyang istilo at personalidad.

Sa buod, nag-aalok ang Resistor ng nakakapreskong at puno ng saya na karanasan sa laro ng karera na pinagsasama ang mga elemento ng karera, pakikipagsapalaran, at RPG. Sa natatanging gameplay mechanics nito, malawak na mga pagpipilian sa pag-customize, at isang sumasanga na salaysay, siguradong mapapanatili ng Resistor ang mga manlalaro na nakatuon at naaaliw. Bagama't hindi pa inaanunsyo ang petsa ng pagpapalabas, ang mga manlalaro ay sabik na naghihintay ng pagkakataong maranasan ang kaleidoscope ng mga ideyang ito.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan ng artikulo: Eurogamer