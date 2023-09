Pag-unawa sa Impluwensiya ng Mga Tool sa Pakikipagtulungan sa Innovation sa Digital Workplace

Ang mga tool sa pakikipagtulungan tulad ng Slack at Mga Koponan ay naging mahalaga sa digital na lugar ng trabaho, na nagpapahintulot sa mga koponan na makipag-usap at magtulungan nang malayuan. Gayunpaman, binibigyang-diin ng isang bagong pag-aaral mula sa MIT Sloan Management Review ang kahalagahan ng pag-unawa kung paano makakaapekto sa pagbabago ang mga pagpipiliang ginawa sa loob ng mga tool na ito.

Nalaman ng pag-aaral na ang desisyon na lumikha ng isang pribadong grupo o isang pampublikong grupo sa pamamagitan ng mga tool sa pakikipagtulungan ay maaaring magtakda ng mga koponan sa iba't ibang mga landas patungo sa pagbabago. Ayon kay Wietske Van Osch, isang associate professor sa Michigan State University, ang pagpili sa pagitan ng pampubliko at pribadong mga channel ay maaaring magkaroon ng mahalagang implikasyon para sa mga malikhaing resulta na ginawa ng mga koponan.

Napag-alaman na ang pakikipagtulungan sa mga pampublikong channel ay mas mahalaga para sa pagbuo ng pagkamalikhain, na kinabibilangan ng pagsasama-sama o pagpapalawak ng mga kasalukuyang konsepto upang makagawa ng mga bagong resulta. Sa kabilang banda, ang nakakagambalang pagkamalikhain, na kinabibilangan ng muling pagtukoy sa mga problema upang makahanap ng mga bagong solusyon, ay mas malamang na lumabas mula sa mga pangkat na nagtatakda ng mga komunikasyon sa pribado.

Gayunpaman, iminumungkahi din ng pag-aaral na ang hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga landas na ito ay maaaring humantong sa isang stall sa pagkamalikhain. Upang mapaunlad ang pagbabago, ang mga tagapamahala ay kailangang mag-isip nang madiskarteng at pagsamahin ang iba't ibang mga tampok ng mga tool sa pakikipagtulungan na may naaangkop na mga istruktura ng komunikasyon.

Ang pag-aaral ay nag-aalok ng tatlong puntos para sa mga tagapamahala na isaalang-alang:

1. Pumili ng mga tool sa pakikipagtulungan na nagbibigay-daan sa parehong pampubliko at pribadong espasyo.

2. Humanap ng mga paraan para suportahan ang mga pribadong grupo at gawing available sa mas malawak na organisasyon ang kaalaman sa loob ng mga grupong ito.

3. Pagsamahin ang iba't ibang grupo upang lumikha ng maramihang mga landas sa iba't ibang uri ng pagkamalikhain.

Mahalagang kilalanin ng mga lider na walang one-size-fits-all approach sa inobasyon. Binibigyang-diin ni Burcu Bulgurcu, isang assistant professor sa Ted Rogers School of Management ng Toronto Metropolitan University, ang pangangailangang bigyan ng kapangyarihan ang mga user na yakapin ang maraming landas patungo sa pagkamalikhain at gamitin ang mga ito upang i-maximize ang potensyal ng digital workforce.

Sa pangkalahatan, itinatampok ng pananaliksik na ito ang kahalagahan ng maliliit na pagpipilian sa loob ng mga tool sa pakikipagtulungan sa paghimok ng pagbabago sa digital na lugar ng trabaho. Ang pag-unawa sa mga natatanging landas na kayang ibigay ng mga tool na ito para sa pagkamalikhain ay makakatulong sa mga tagapamahala na magsulong ng pagbabago at gamitin ang buong potensyal ng kanilang mga team.

Pinagmulan: MIT Sloan Management Review

Kahulugan:

– Developmental creativity: Pagsasama-sama o pagpapalawak ng mga umiiral na konsepto upang makabuo ng mga bagong resulta.

– Nakakagambalang pagkamalikhain: Ang malikhaing pagsira ng isang bagay o problema upang magkaroon ng bagong pananaw.

Tandaan: Ang artikulong ito ay isang buod ng pinagmulang artikulo at hindi naglalaman ng anumang direktang panipi.