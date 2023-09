Ang Kahalagahan ng On-Time na Pag-renew ng Seguro ng Sasakyan sa India

Ang pagkakaroon ng wastong patakaran sa seguro sa motor na sumasaklaw sa mga pananagutan ng third-party ay ipinag-uutos para sa lahat ng sasakyang de-motor na minamaneho sa mga pampublikong espasyo sa India, ayon sa Motor Vehicles Act, 1988. Napakahalaga para sa mga may-ari ng sasakyang de-motor na mag-sign up para sa isang patakaran sa seguro sa motor. na nakakatugon sa legal na pangangailangang ito. Bilang karagdagan sa pagkakasakop sa pananagutan ng third-party, ang mga indibidwal ay maaari ding pumili ng mga komprehensibong plano na nagbibigay ng pinansiyal na proteksyon sa kaso ng pinsala sa sasakyan o mga aksidente.

Ang isang mahalagang dahilan upang i-renew ang iyong patakaran sa seguro ng kotse sa oras ay upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga legal na pananagutan. Ang pagmamaneho na may expired na patakaran ay maaaring magresulta sa mabigat na multa kung mahuli ng mga opisyal ng trapiko. Ang matalinong pagpili ay i-renew ang iyong insurance sa motor sa oras upang maiwasan ang anumang mga parusa.

Ang pag-renew ng iyong insurance sa sasakyan sa oras ay mahalaga din para sa pare-parehong proteksyon sa pananalapi. Ang mga aksidente o pinsala sa sasakyan ay maaaring mangyari nang hindi inaasahan, at ang pagkakaroon ng wastong patakaran sa seguro ay nagsisiguro na ikaw ay protektado laban sa pagkakaroon ng mga pagkalugi sa pananalapi para sa mga gastos sa pagkumpuni o mga pananagutan sa mga ikatlong partido.

Ang mga benepisyo ng No-Claim Bonus (NCB) ay isa pang dahilan upang i-renew ang iyong patakaran sa oras. Kung hindi ka gagawa ng anumang paghahabol sa panahon ng patakaran, maaari kang makaipon ng NCB, na isang insentibo na ibinibigay para sa ligtas na pagmamaneho. Binibigyang-daan ka ng bonus na ito na babaan ang iyong kabuuang gastos sa insurance kapag ni-renew mo ang iyong patakaran.

Ang pagpoproseso ng mga claim na walang problema ay nakadepende rin sa on-time na pag-renew. Ang pagkaantala sa pag-renew ng iyong patakaran ay maaaring humantong sa mga pagkaantala sa pag-aayos ng mga claim o kahit na mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga paghahabol ay hindi babayaran kung ang patakaran ay hindi na-renew bago ang petsa ng pag-expire.

Sa kabuuan, ang on-time na pag-renew ng insurance ng sasakyan ay mahalaga upang makasunod sa batas, matamasa ang pinansiyal na proteksyon, at matiyak ang epektibong coverage. Mahalagang i-renew ang iyong insurance sa sasakyan bago ang petsa ng pag-expire upang maiwasan ang anumang mga parusa at mapanatili ang iyong sarili na protektado sa pananalapi. Ang pamumuhunan sa isang patakaran sa seguro ng kotse sa isang pinagkakatiwalaang provider, gaya ng Bajaj Allianz General Insurance, ay makakapagbigay sa iyo ng kinakailangang pinansyal na suporta at mga benepisyo tulad ng zero depreciation cover, 24/7 spot assistance, conveyance benefit, at higit pa.

'Ang artikulong ito ay bahagi ng naka-sponsor na programa ng nilalaman.'

Kahulugan:

Motor Vehicles Act, 1988: Isang legal na batas sa India na nagrereseta ng mga regulasyon para sa mga sasakyang de-motor at trapiko sa kalsada sa bansa.

Mga pananagutan ng third-party: Ang mga obligasyon o pananagutan sa pananalapi ng isang indibidwal o entity sa mga ikatlong partido kung sakaling magkaroon ng anumang pinsala o pinsalang dulot ng naka-insured na sasakyan.

No-Claim Bonus (NCB): Isang insentibo na ibinibigay ng mga kompanya ng insurance sa mga policyholder na hindi gumagawa ng anumang paghahabol sa panahon ng patakaran.

Pinagmumulan:

Pangkalahatang Insurance ng Bajaj Allianz