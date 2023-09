Ipinakilala ng Reddit ang Post Translation Feature at Mga Update sa Help Center

Ang Reddit, ang sikat na online na platform, ay naglabas ng bagong feature na nagpapahintulot sa mga user na magsalin ng mga post sa iba't ibang wika. Sa una, magkakaroon ng walong wika na magagamit, kabilang ang English, Spanish, German, French, Portuguese, Italian, Dutch, at Swedish.

Upang ma-access ang feature na ito sa pagsasalin, ang mga user ay maaaring mag-click lamang sa "translate" na buton na matatagpuan sa ibaba ng username ng Redditor sa tuktok ng post. Gayunpaman, para magamit ang feature na ito, dapat munang piliin ng mga user ang kanilang gustong wika sa mga setting. Sa kasalukuyan, available lang ang feature na ito sa mga Android at iOS device, gayundin para sa mga user na naka-log out sa web platform.

Bilang karagdagan sa pagsasalin ng post, nag-eeksperimento rin ang Reddit sa mga pagsasalin para sa mga komento sa parehong iOS at Android. Sa kamakailang post nito, inihayag ng kumpanya ang plano nitong gawin ang buong karanasan sa pag-uusap sa Reddit na multilingual sa malapit na hinaharap.

Higit pa rito, na-update kamakailan ng Reddit ang Help Center nito. Nagsisilbi na ngayon ang Help Center bilang isang central hub na pinagsasama ang Moderator Help Center at nagbibigay sa mga user ng lahat ng kinakailangang mapagkukunan ng suporta na maaaring kailanganin nila. Ang update na ito ay kasunod ng pagpapakilala ng Reddit ng Mod Helper Program, na nagbibigay ng gantimpala sa mga moderator para sa pagtulong sa kanilang mga kapwa moderator.

Gamit ang mga bagong feature at update na ito, nilalayon ng Reddit na pagandahin ang karanasan ng user at i-promote ang mga pag-uusap sa maraming wika sa loob ng komunidad nito.

Pinagmumulan:

–Reddit