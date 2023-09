Nakuha ng Razorpay ang Digital Invoicing Startup BillMe para Pahusayin ang Pakikipag-ugnayan ng Customer

Ang Fintech unicorn na si Razorpay ay inanunsyo ang pagkuha ng BillMe, isang digital na pag-invoice at pakikipag-ugnayan sa customer start-up. Ang Mumbai-based start-up ay nakabuo ng isang platform na naglalayong alisin ang mga papel na singil at pahusayin ang value-add para sa mga merchant sa pamamagitan ng digital invoicing. Minarkahan nito ang ikawalong pagkuha ng Razorpay, na pinalawak ang portfolio nito mula nang makuha ang Ezetap noong Agosto 2022.

Sa pagkuha na ito, hinahangad ng Razorpay na bigyang kapangyarihan ang mga negosyo gamit ang hybrid na modelo na nagpapahintulot sa kanila na makipag-ugnayan nang mas epektibo sa kanilang mga customer. Habang patuloy na nagiging popular ang mga contactless at frictionless na mode ng pakikipag-ugnayan sa mga consumer, nilalayon ng Razorpay na gamitin ang mga kakayahan ng BillMe na magbigay sa mga merchant ng napaka-personalize at interactive na karanasan sa pag-invoice. Ang mga digital bill na binuo ng Razorpay ay mag-aalok ng mga feature gaya ng feedback at mga opsyon sa survey, na magbibigay-daan sa mga merchant na iakma ang kanilang mga diskarte sa pakikipag-ugnayan batay sa mga kagustuhan ng consumer.

Ang BillMe, na itinatag noong 2018, ay nakapaglingkod na sa mahigit 4,000 na negosyo, kabilang ang mga pangunahing tatak gaya ng McDonald's, Burger King, Decathlon, at Cinepolis. Ang platform ay nagbibigay-daan sa mga negosyo na maging live gamit ang digital na pag-invoice sa loob ng wala pang 10 minuto, na nag-streamline ng mga proseso na kadalasang tumatagal ng mas matagal. Higit pa rito, ang mga self-serve na dashboard na ibinigay ng BillMe ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga merchant na suriin ang gawi ng customer, magtatag ng mga custom na panuntunan sa campaign, at mapadali ang mga cross-sales at promosyon.

Makikinabang ang mga customer mula sa streamlined at mas mabilis na karanasan sa pag-checkout na ibinibigay ng digital invoice. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pag-iimbak o pagkuha ng mga perang papel para sa sanggunian sa hinaharap. Sa halip, ang mga digital na bill ay magiging madaling ma-access at magagamit bilang isang multidimensional na tool para sa mga merchant na mas maunawaan, makipag-ugnayan, at ma-target ang kanilang mga customer.

Nakikita ng Razorpay ang malaking potensyal sa pandaigdigang merkado ng mga digital na resibo, na inaasahang aabot sa $2.3 bilyon sa 2027. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga handog ng BillMe, nilalayon ng Razorpay na tulungan ang mga negosyo na maging kakaiba sa pamamagitan ng pagpapahusay sa pakikipag-ugnayan ng customer, pagpapanatili ng mga customer, at pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan sa marketing. Ang pagkuha na ito ay umaayon sa pananaw ni Razorpay na maging isang pinagkakatiwalaang one-stop shop para sa lahat ng solusyon sa pagbabayad, na tumutugon sa mga negosyo sa lahat ng laki.

Itinatag noong 2014, nakapagbigay na ang Razorpay ng mga solusyon sa teknolohiya sa pagbabayad sa mahigit 8 milyong negosyo. Ang kumpanya ay nakakuha ng $817 milyon sa pagpopondo mula sa mga kilalang mamumuhunan tulad ng Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, at MasterCard. Sa pagdaragdag ng BillMe, patuloy na pinapalawak ng Razorpay ang footprint nito sa industriya ng fintech at pinapatatag ang posisyon nito bilang nangungunang manlalaro sa espasyo ng mga pagbabayad.

Pinagmumulan:

– Nakuha ng Razorpay ang digital invoicing start-up na BillMe: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html