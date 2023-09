Nilagdaan ng Qualcomm ang Bagong Deal para Mag-supply ng 5G Chips sa Apple Hanggang 2026

By

Naabot ng Qualcomm ang isang bagong kasunduan sa Apple na mag-supply ng 5G chips para sa mga iPhone hanggang sa hindi bababa sa 2026. Bilang nangungunang taga-disenyo ng mga modem chips na nagbibigay-daan sa mga telepono na kumonekta sa mga mobile data network, dati nang lumagda ang Qualcomm ng isang supply deal sa Apple noong 2019, kasunod ng resolusyon ng matagal nang legal na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang kumpanya.

Ang kasalukuyang kasunduan sa supply ng chip sa pagitan ng Qualcomm at Apple ay nakatakdang mag-expire sa taong ito, na nangangahulugan na ang paparating na mga iPhone na inaasahang ipahayag ng Apple ay ang huling ilalabas sa ilalim ng kasunduang ito. Gayunpaman, tinitiyak ng bagong deal na ang Qualcomm ay patuloy na magbibigay ng mga chip para sa mga telepono ng Apple bawat taon hanggang 2026.

Sa kasamaang palad, ang mga partikular na tuntunin at halaga ng kasunduan ay hindi isiniwalat ng Qualcomm. Ang chipmaker ay nabanggit lamang na ang mga tuntunin ay "katulad" sa nakaraang kasunduan sa supply. Bilang karagdagan, ang isang deal sa paglilisensya ng patent na nilagdaan sa pagitan ng Qualcomm at Apple noong 2019 ay mananatili hanggang 2025, na may posibilidad ng dalawang taong extension.

Habang ang Apple ay aktibong nagtatrabaho sa pagbuo ng sarili nitong teknolohiya ng modem at nakuha ang unit ng modem ng Intel sa halagang $1 bilyon noong 2019, nananatiling hindi malinaw kung gaano kabilis ang plano ng Apple na lumipat sa paggamit ng sarili nitong mga chip. Inaasahan ng Qualcomm na ikalimang bahagi lamang ng mga iPhone ng Apple ang gagamit ng mga chip nito sa 2026. Gayunpaman, ang projection na ito ay maaaring maging konserbatibo, dahil ang mga nakaraang projection ng Qualcomm para sa negosyo nito sa Apple noong 2021 ay nalampasan, kasama ang lahat ng mga modelo ng iPhone 14 na inilabas noong nakaraang taon pagsasama ng Qualcomm modem.

Ang bagong deal na ito sa pagitan ng Qualcomm at Apple ay mahalaga para sa diskarte sa supply chain ng Apple, lalo na sa mga hamon na kinakaharap nito sa China. Ang pagpapalakas ng mga supply chain sa labas ng China ay naging isang priyoridad para sa Apple, at lumilitaw na ang kumpanya ay naantala o binabawasan ang mga plano upang independiyenteng gumawa ng sarili nitong mga chip sa iba't ibang lugar.

Mga Pinagmulan: Qualcomm, Hargreaves Lansdown