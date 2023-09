Ipagpapatuloy ng Qualcomm ang Pagbibigay ng 5G Modem para sa Mga Smartphone ng Apple Hanggang 2026

Ang anunsyo na ang Qualcomm ay patuloy na magbibigay ng 5G modem para sa mga smartphone ng Apple hanggang 2026 ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga mamumuhunan at analyst. Ang pag-unlad na ito ay lumihis mula sa mga naunang inaasahan, dahil ang parehong mga Wall Street analyst at mga opisyal ng Qualcomm ay inaasahan na ang Apple ay gumagawa at gumagamit ng sarili nitong 5G modem simula sa 2024.

Ang balita ng pinalawig na pakikipagtulungan ng Qualcomm sa Apple ay nauuna lamang sa inaasam-asam na pag-unveil ng produkto ng Apple, na naka-iskedyul para sa Martes. Ang mga paparating na Apple device na ito ay inaasahang magtatampok ng Qualcomm modem, na lalong nagpapatibay sa relasyon sa pagitan ng dalawang tech giants.

Sa pag-anunsyo, ang stock ng Qualcomm ay nakaranas ng kapansin-pansing pag-akyat ng 3.9% noong Lunes, na sumasalamin sa positibong damdamin sa mga mamumuhunan. Ito ay nagpapahiwatig ng boto ng pagtitiwala sa kakayahan ng Qualcomm na mapanatili ang posisyon nito bilang nangungunang provider ng 5G modem.

Ang patuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng Qualcomm at Apple ay muling nagpapatunay sa katayuan ng Qualcomm bilang pangunahing manlalaro sa 5G modem market. Tinitiyak ng estratehikong alyansang ito na makakapaghatid ang Apple ng mga de-kalidad na smartphone na may kakayahang magamit ang buong potensyal ng teknolohiyang 5G. Sa patuloy na pagsulong sa 5G at sa dumaraming pangangailangan para sa mas mabilis at mas maaasahang koneksyon, ang pagkakaroon ng maaasahan at mahusay na supplier ng modem ay napakahalaga para sa pangmatagalang tagumpay ng Apple.

Sa buod, ang anunsyo ng Qualcomm na nagbubunyag ng kanilang patuloy na tungkulin bilang supplier ng 5G modem ng Apple hanggang 2026 ay nagdulot ng mga positibong reaksyon mula sa mga mamumuhunan at analyst. Pinoposisyon ng development na ito ang Qualcomm bilang pangunahing manlalaro sa 5G market at binibigyang-diin ang kahalagahan ng maaasahang koneksyon para sa mga paparating na smartphone ng Apple.

Kahulugan:

– 5G modem: Isang device o chipset na nagbibigay-daan sa mga device na kumonekta sa mga 5G network at ma-access ang high-speed data at mababang latency na inaalok ng 5G na teknolohiya.

– Qualcomm: Isang kumpanya ng teknolohiya na dalubhasa sa pagbuo at pagbibigay ng mga semiconductors at software para sa wireless telecommunications.

Pinagmulan: Market Movers