Pinalawak ng Qualcomm ang Deal para Mag-supply sa Apple ng mga 5G Modem

Ang Qualcomm ay nag-anunsyo ng extension ng deal nito upang mag-supply ng 5G modem para sa mga smartphone ng Apple, na nagpapahiwatig na ang Apple ay nahaharap pa rin sa mga hamon sa pagbuo ng teknolohiya sa loob ng bahay. Mula noong 2018, nagtatrabaho ang Apple sa paglikha ng sarili nitong mga modem, na responsable para sa pagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng mga device nito at mga cellular network. Ang pagsisikap na ito ay bahagi ng mas malaking inisyatiba ng Apple upang makagawa ng higit pa sa mga bahagi ng semiconductor nito sa loob sa halip na umasa sa mga panlabas na supplier.

Sa ilalim ng mga tuntunin ng kasunduan, bibigyan ng Qualcomm ang Apple ng mga chip nito para sa mga paglulunsad ng smartphone na naka-iskedyul para sa 2024, 2025, at 2026. Habang hindi ibinunyag ang mga detalye ng deal, sinabi ng Qualcomm na ang mga ito ay katulad ng orihinal na kasunduan na naabot noong 2019. Bilang nangungunang chipmaker sa mga teknolohiyang 5G, ang Qualcomm ay nagpahayag ng kumpiyansa sa matagal nang namumuno sa industriya nito.

Ang Apple ang pinakamalaking customer ng Qualcomm, na responsable para sa humigit-kumulang 25% ng kita nito. Ang inaasahan ay ang paparating na iPhone 15, na nakatakdang ilabas sa Martes, ay magiging isa sa mga huling modelo upang magamit ang mga modem ng Qualcomm. Ang Apple at Qualcomm ay dati nang nasangkot sa high-profile na intelektwal na ari-arian at mga hindi pagkakaunawaan sa kontrata sa buong mundo bago umabot sa isang kasunduan noong 2019, na kinabibilangan ng isang "multiyear chipset supply agreement."

Gayunpaman, pinalawig ng Apple ang mga plano nito sa pagpapaunlad ng modem pagkaraan ng ilang sandali sa pamamagitan ng pagkuha ng negosyo ng smartphone chip ng Intel sa halagang $1 bilyon. Ang bagong deal na ito sa Qualcomm ay nagbibigay-daan para sa posibilidad ng Apple na unti-unting isama ang sarili nitong mga chips sa mga smartphone nito sa susunod na tatlong taon, basta't handa na sila para sa pag-deploy.

Kapansin-pansin, ang mga share ng Qualcomm ay nakaranas ng 8% surge sa pre-market trading sa anunsyo, sa kalaunan ay umayos ng 3% na pagtaas sa late morning trading. Noong Mayo 2021, pumasok din ang Apple sa isang multibillion-dollar, multiyear deal sa Broadcom para sa iba't ibang bahagi ng 5G.

Kahulugan:

– Modem: Isang device na nagbibigay-daan sa komunikasyon sa pagitan ng computer o smartphone at internet sa pamamagitan ng koneksyon sa network.

– Semiconductor: Isang materyal, kadalasang silicon, na nagtataglay ng mga katangian ng kondaktibiti ng kuryente sa pagitan ng isang konduktor at isang insulator. Ginagamit sa paggawa ng iba't ibang mga elektronikong sangkap.

– 5G: Ang ikalimang henerasyon ng wireless na teknolohiya, na nagbibigay ng mas mabilis na bilis at pinahusay na koneksyon kumpara sa mga nakaraang henerasyon.

– Chipmaker: Isang kumpanya na nagdidisenyo at gumagawa ng mga integrated circuit (chips) na ginagamit sa mga electronic device.

