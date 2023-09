Qualcomm Shares Surge as Apple Extend 5G Chip Partnership

By

Ang mga pagbabahagi ng Qualcomm (QCOM) ay nakakita ng isang makabuluhang pagtaas sa halaga kasunod ng anunsyo na ang kumpanya ay patuloy na magbibigay sa Apple (AAPL) ng 5G chips para sa iPhone hanggang 2026. Ang hakbang na ito ay nagpapahiwatig na ang Apple ay hindi pa handa na bumuo ng sarili nitong mga chips, nagmumungkahi ng patuloy na pag-asa sa teknolohiya ng Qualcomm.

Ang extension ng partnership sa pagitan ng Qualcomm at Apple ay hindi nakakagulat, dahil sa lumalaking kahalagahan ng 5G na teknolohiya sa industriya ng smartphone. Habang tumataas ang pangangailangan para sa mas mabilis at mas maaasahang koneksyon, ang pagsasama ng 5G chips sa punong-punong produkto ng Apple ay nagsisiguro na ang iPhone ay nananatiling mapagkumpitensya sa merkado.

Ang balita ng pinalawig na partnership ay nagkaroon ng positibong epekto sa stock ng Qualcomm, dahil nakikita ng mga mamumuhunan ang patuloy na pakikipagtulungan sa Apple bilang isang boto ng kumpiyansa sa teknolohiya ng kumpanya at mga prospect sa hinaharap. Ang pagtaas ng halaga ng bahagi ay sumasalamin sa optimismo ng merkado sa kakayahan ng Qualcomm na mapanatili ang posisyon nito bilang pangunahing manlalaro sa industriya ng semiconductor.

Higit pa rito, ang partnership na ito ay nagbibigay din sa Apple ng isang madiskarteng kalamangan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kadalubhasaan ng Qualcomm sa pag-develop ng 5G chip, maaaring tumuon ang Apple sa iba pang bahagi ng negosyo nito, gaya ng software at hardware innovation. Ang pakikipagtulungang ito ay nagpapahintulot sa Apple na gamitin ang malawak na kaalaman at karanasan ng Qualcomm, nang hindi kinakailangang mamuhunan nang malaki sa mga kakayahan sa paggawa ng chip.

Sa pangkalahatan, ang desisyon na palawigin ang partnership sa pagitan ng Qualcomm at Apple ay nagtatampok sa patuloy na kahalagahan ng 5G na teknolohiya sa merkado ng smartphone. Binibigyang-diin din nito ang kahalagahan ng pakikipagtulungan at espesyalisasyon sa industriya ng semiconductor, kung saan maaaring gamitin ng mga kumpanya ang lakas ng bawat isa upang makapaghatid ng mga makabago at mapagkumpitensyang produkto.

Pinagmumulan:

– Yahoo Finance Live

– Mga Depinisyon: 5G – ang ikalimang henerasyon ng wireless na teknolohiya na nangangako ng mas mabilis na bilis ng data at mas mababang latency. Nagbibigay-daan ito sa malawak na hanay ng mga application, kabilang ang mga IoT device at autonomous na sasakyan.