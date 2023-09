Pinalawig ng Apple at Qualcomm ang 5G Modem Deal sa loob ng Tatlong Taon

Ang Apple at Qualcomm ay nag-anunsyo ng isang bagong kasunduan na makikitang patuloy na gagamitin ng Apple ang 5G modem ng Qualcomm sa loob ng hindi bababa sa susunod na tatlong taon. Sinasaklaw ng deal ang paglulunsad ng iPhone sa 2024, 2025, at 2026, na nagpapahaba sa nakaraang kasunduan na nakatakdang mag-expire sa huling bahagi ng taong ito. Ang balitang ito ay dumating sa gitna ng nakaraang haka-haka na ang Apple ay lilipat sa sarili nitong in-house na 5G modem solution sa 2025.

Bilang pinakamalaking kliyente ng Qualcomm, ang Apple ay responsable para sa halos isang-kapat ng kita ng chipmaker. Habang ang Apple ay aktibong kasangkot sa pagbuo ng sarili nitong 5G modem, ang kumpanya ay nahaharap sa mga legal na hadlang dahil sa mga patent na pag-aari ng Qualcomm, na nakatakdang mag-expire sa 2029 at 2030. Ang layunin ng Apple ay bumuo ng sarili nitong 5G modem, na maaaring isama sa A-series System on a Chip (SoC) nito, na nagbibigay ng solong-chip na solusyon na may makabuluhang pagpapahusay sa buhay ng baterya at pagganap.

Sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kasunduan nito sa Qualcomm, tinitiyak ng Apple ang isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng mga 5G modem para sa hinaharap nitong mga modelo ng iPhone. Habang nagpapatuloy ang pagsisikap ng Apple na bumuo ng sarili nitong modem, kinikilala ng kumpanya ang kahalagahan ng teknolohiya at kadalubhasaan ng Qualcomm sa larangan ng 5G connectivity. Ang pakikipagtulungang ito ay nagbibigay-daan sa Apple na mapanatili ang isang mapagkumpitensyang edge sa merkado ng smartphone sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang 5G modem na nangunguna sa industriya ng Qualcomm.

Habang patuloy na lumalaki ang pangangailangan para sa koneksyon sa 5G, ang desisyon ng Apple na palawigin ang pakikipagsosyo nito sa Qualcomm ay nagpapakita ng pangako nito sa pagbibigay sa mga customer nito ng pinakabago at pinaka-advanced na teknolohiya sa mobile. Sa pamamagitan ng malapit na pakikipagtulungan sa Qualcomm, maaaring gamitin ng Apple ang kanilang kadalubhasaan at matiyak ang tuluy-tuloy na pagsasama ng mga kakayahan ng 5G sa kanilang mga modelo sa iPhone sa hinaharap.

Ang pakikipagtulungang ito sa pagitan ng Apple at Qualcomm ay nagpapatibay sa kanilang patuloy na pakikipagsosyo at muling nagpapatibay sa pagkilala ng industriya sa pamumuno ng Qualcomm sa teknolohiya ng 5G modem. Ipinapakita rin nito ang dedikasyon ng Apple sa inobasyon at tinitiyak ang pinakamahusay na posibleng karanasan ng user para sa mga customer nito.

Kahulugan:

– 5G Modem: Ang modem ay isang device na nagbibigay-daan sa komunikasyon sa pagitan ng isang computing device at isang network. Ang isang 5G modem ay partikular na nagbibigay ng koneksyon sa pinakabagong henerasyon ng mga cellular network, na nagbibigay-daan sa mas mabilis na pag-download at pag-upload ng mga bilis, pinahusay na latency, at pinahusay na pangkalahatang pagganap ng network.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan na artikulo: [ipasok ang pamagat ng pinagmulang artikulo]

– Qualcomm: www.qualcomm.com

– Apple: www.apple.com