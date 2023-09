Upang matiyak na ang lahat ng komunidad ay tumatanggap ng mahusay at epektibong pangangalagang pangkalusugan, napakahalaga na magkaroon ng magkakaibang manggagawa. Gayunpaman, marami pa ring gawaing dapat gawin upang matiyak na ang representasyon ng lahi ay sapat sa setting ng pangangalagang pangkalusugan. Si Dr. Dale Okorodudu, isang pulmonary at critical care physician at ang tagapagtatag ng Black Men in White Coats, ay nakipag-usap sa MobiHealthNews upang talakayin ang epekto ng kakulangan ng pagkakaiba-iba sa mga healthcare provider at mga pasyente, pati na rin ang papel na maaaring gampanan ng digital na kalusugan sa pagpapabuti ng pantay na pangangalagang pangkalusugan.

Pagdating sa mga pasyente, ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkakaroon ng isang clinician na kamukha nila ay maaaring humantong sa mas mahusay na mga resulta ng pangangalagang pangkalusugan. Mayroong pundasyon ng pagtitiwala at pag-unawa na maaaring maitatag kapag mayroong pagkakatugma ng lahi sa pagitan ng mga doktor at mga pasyente. Halimbawa, natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga itim na lalaki ay mas malamang na makisali sa preventative healthcare kapag ang kanilang doktor ay itim din.

Ibinahagi ni Dr. Okorodudu ang ilan sa kanyang mga personal na karanasan bilang isang manggagamot, na itinatampok ang mga hamon at positibong sandali. Nakatagpo siya ng mga pagkakataon kung saan nagdududa ang mga pasyente sa kanyang kakayahang magbigay ng pangangalaga batay sa kanyang lahi o pangalang banyaga. Sa kabilang banda, nasaksihan din niya ang mga tagumpay sa mga pasyente na nakakaramdam ng malakas na koneksyon at tiwala sa kanya, na sa huli ay humahantong sa mas mahusay na mga resulta ng pangangalagang pangkalusugan.

Mahalagang tandaan na hindi tinutukoy ng lahi ang kalidad ng pangangalagang maibibigay ng isang doktor. Ang kahalagahan ng pagkakaiba-iba sa pangangalagang pangkalusugan ay nakasalalay sa paggawa ng mga pasyente na maging mas komportable at pagtugon sa mga likas na bias. Ang pagkakaroon ng representasyon ay maaaring makatulong na labanan ang mga walang malay na bias na umiiral sa loob ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan.

Ang digital na kalusugan ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapabuti ng pantay na kalusugan sa pamamagitan ng pagtugon sa isyu ng pag-access sa pangangalaga. Ang mga serbisyo sa telehealth, malayuang pagsubaybay sa pasyente, at mga digital na platform ng kalusugan ay maaaring gawing mas madaling ma-access ang pangangalagang pangkalusugan sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya, maaabot ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang mga pasyente na maaaring nahihirapang ma-access ang mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan.

Sa konklusyon, ang pagtataguyod ng pagkakaiba-iba sa pangangalagang pangkalusugan ay mahalaga para sa pagbibigay ng pinakamainam na pangangalaga sa lahat ng komunidad. Maaari itong humantong sa mga pinabuting resulta ng pangangalagang pangkalusugan, tugunan ang mga bias, at matiyak na ang lahat ay may access sa pangangalagang kailangan nila. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital na teknolohiyang pangkalusugan, ang equity sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring higit pang isulong.

