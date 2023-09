Ang Nagbabagong Landscape ng E-Procurement ng Pampublikong Sektor

Ang isang kamakailang survey na isinagawa ng Euna Solutions ay nagbibigay liwanag sa umuusbong na estado ng pampublikong sektor ng e-procurement. Katulad ng mga trend na nakikita sa business-to-business (B2B) ecommerce, ang mga purchasing manager at procurement team sa gobyerno, akademiko, at mga organisasyong pangkawanggawa ay lalong lumilipat sa digital na teknolohiya upang i-streamline ang kanilang mga proseso sa pagkuha.

Isa sa mga pangunahing natuklasan mula sa survey ay ang 44% ng mga mamimili sa pampublikong sektor ay gumagamit na ngayon ng e-procurement software kasama ng kanilang enterprise resource planning (ERP) system. Bukod pa rito, 65% ng mga respondent ang nag-ulat na gumagamit ng kumbinasyon ng legacy at mas bagong digital na teknolohiya. Ang hybrid na diskarte na ito ay nagbibigay-daan sa ERP system na pangasiwaan ang mga pangunahing function habang ang e-procurement solution ay namamahala sa mas kumplikadong mga gawain tulad ng pagbili at pamamahala ng vendor.

Itinampok din ng survey ang kahalagahan ng pagsunod, kahusayan, at pakikipag-ugnayan sa vendor para sa mga propesyonal sa pampublikong pagkuha. Gayunpaman, 44% lamang ng mga tagapamahala ng pagbili ang nagpahayag ng kumpiyansa sa kakayahan ng kanilang mga organisasyon na pangasiwaan ang kasalukuyang workload, habang 25% ang umamin na hindi gaanong kumpiyansa.

Ang hinaharap na manggagawa ay nagdudulot ng isa pang hamon para sa mga pampublikong ahensya, dahil halos 30% ng mga pederal na empleyado ang magiging karapat-dapat para sa pagreretiro sa 2025, at 27% ng mga manggagawa ay bubuuin ng Gen Z. Ang mga nakababatang manggagawang ito ay may malakas na kaugnayan sa teknolohiya at umaasa sa digital kasangkapan upang maging bahagi ng kanilang trabaho. Priyoridad nila ang mga naka-streamline na proseso at automation para magbakante ng oras para sa mas madiskarteng mga hakbangin.

Bagama't nagkaroon ng pag-unlad, ipinapakita ng survey na 20% ng mga tagapamahala ng pagbili ng pampublikong sektor ay umaasa pa rin sa pagpoproseso na nakabatay sa papel at mga lumang legacy system. 14% lang ang nag-ulat na gumagamit ng pinakabagong mga digital na tool at teknolohiya para sa kanilang mga proseso sa pagkuha.

Pinabilis ng pandemya ng COVID-19 ang digital transformation ng pagbili ng pampublikong sektor, na nagpipilit sa maraming organisasyon na magpatibay ng mga digital na solusyon dahil sa pangangailangan. Gayunpaman, ang paglipat ay hindi palaging maayos.

Sa konklusyon, ang survey na isinagawa ng Euna Solutions ay nagha-highlight sa pagbabago ng tanawin ng pampublikong sektor ng e-procurement. Binibigyang-diin nito ang dumaraming paggamit ng digital na teknolohiya, ang mga hamon na kinakaharap sa pagre-recruit ng mga nakababatang propesyonal sa pagbili, at ang kahalagahan ng mga streamlined na proseso at automation sa mga operasyon sa pagkuha.

Mga Pinagmulan: Euna Solutions survey, John Alexander, Euna Solutions senior vice president, produkto.