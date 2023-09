Inanunsyo ng Dbrand ang Limited Edition PS5 Plate na Inspirado ng Mga Disenyo ng Spider-Man

By

Ang custom na console skin company na Dbrand ay naglabas ng bagong set ng limitadong edisyon ng PS5 plate na tinatawag na Arachnoplates. Ang mga plate na ito ay lubos na inspirasyon ng mga opisyal na disenyo ng Spider-Man ng Sony, lalo na ang bundle para sa paparating na laro na Marvel's Spider-Man 2.

Ang limitadong edisyon na bundle ng Sony ay nagtatampok ng custom na PS5 cover na may mga itim na tendrils sa isang pulang background, na sumisimbolo sa labanan sa pagitan ng Venom at Spider-Man. Ang mga Arachnoplate ng Dbrand ay malapit na kahawig ng disenyo ng Sony ngunit nagtatampok ng mas masalimuot na webbing at walang mga spider.

Ang mapaglarong pagkuha ng Dbrand sa bersyon ng Sony ay makikita sa paglalarawan ng item. Ang kumpanya ay banayad na kinukutya ang Sony para sa hindi pagtupad sa paggawa ng sapat na stock ng kanilang mga lisensyadong video game side panel. Sinabi ni Dbrand, "salamat sa pagbagsak ng bola, ikaw [serye ng mga expletive]." Ito ay isang sanggunian sa katotohanan na ang mga opisyal na plato ng Sony ay mabilis na naubos, na humahantong sa mga scalper na muling nagbebenta ng mga ito sa napakataas na presyo. Nilalayon ng Dbrand na tugunan ang kakulangan at mag-alok ng alternatibo sa mga tagahanga na hindi nakuha ang mga opisyal na plato.

Hindi ito ang unang pagkakataon na binatikos ng Dbrand ang Sony. Noong 2021, naglabas ang kumpanya ng sarili nitong mga kapalit na plate para sa PS5, na sinasabing "naayos" ang disenyo ng Sony. Pinangahasan pa ng Dbrand ang Sony na idemanda sila sa isang matapang na pahayag sa kanilang website. Gayunpaman, sa huli ay kinailangan nilang hilahin ang mga plato mula sa pagbebenta nang maglabas ang Sony ng liham ng pagtigil at pagtigil na nagbabantang legal na aksyon.

Maaaring i-pre-order ang Dbrand's Arachnoplates sa halagang 65 Canadian dollars, na may mga karagdagang opsyon gaya ng balat upang takpan ang gitna ng PS5 cover at pulang lightstrips. Sa paghahambing, ang opisyal na mga takip ng Spider-Man ay naibenta sa halagang £54.99 sa PlayStation Store.

Ang mapaglarong diskarte ng Dbrand at limitadong edisyon na mga handog ay nagbibigay sa mga tagahanga ng PS5 ng mga alternatibong opsyon sa pagpapasadya. Bagama't inspirasyon ng mga disenyo ng Sony, ang Dbrand ay nagdaragdag ng sarili nitong twist, para sa mga hindi nakuha ang opisyal na mga plato o mas gusto lang ng ibang aesthetic.

