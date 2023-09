Anim na PlayStation Plus Extra Games Inanunsyo para sa Setyembre

Ang isang leaked na listahan ay nagsiwalat ng anim na PlayStation Plus Extra na laro na magiging available sa Setyembre. Ang mga laro ay ibinahagi ng mapagkakatiwalaang source na billbil-kun sa Dealabs. Kasama sa lineup ang NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, at Unpacking.

NieR Replicant Ver. Ang 1.22474487139 ay isang na-upgrade na prequel sa NieR:Automata. Nakatanggap ito ng mga positibong review, na binigyan ito ng IGN ng 8/10 at pinupuri ang mga pinahusay na visual at labanan. Ang kwento ng laro ay itinuturing na kakaibang tampok nito.

Ang Unpacking, na inilabas noong 2021, ay isang sikat na indie game na umiikot sa pagsasaayos ng mga item sa iba't ibang lokasyon. Binigyan ito ng IGN ng 8/10, na itinatampok ang simple ngunit kasiya-siyang puzzle gameplay nito at ang kakayahang magkuwento ng isang nakakaantig na kuwento tungkol sa mga personal na gamit.

Ang mga larong ito ay nakatakdang maging available sa mga miyembro ng PS Plus Extra at Premium simula Setyembre 19. Ang release na ito ay nagmamarka ng unang batch ng mga laro kasunod ng kamakailang pagtaas ng presyo ng Sony para sa lahat ng PS Plus na 12 buwang subscription nito sa buong mundo.

Sa ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Sony tungkol sa na-leak na listahan ng laro o ang pagkakaroon nito. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay ng isang opisyal na anunsyo upang kumpirmahin ang lineup. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update.

