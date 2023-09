Procreate Dreams: Isang Bagong 2D Animation App para sa iPad

Ang Procreate, ang digital illustration software company, ay nakatakdang ilunsad ang Procreate Dreams, isang 2D animation app para sa iPad, sa Nobyembre 22. Nilalayon ng app na ito na magbigay ng mga tool sa animation na naa-access ng sinuman, anuman ang kanilang karanasan sa pag-animate. Hindi tulad ng maraming iba pang software sa industriya, ang Procreate Dreams ay nag-aalok ng isang beses na opsyon sa pagbili para sa $19.99, sa halip na isang modelo ng pagpepresyo ng subscription.

Idinisenyo para sa pagpindot, ang Procreate Dreams ay may kasamang mga feature tulad ng Performing na nagbibigay-daan sa mga user na magdagdag ng mga keyframe sa kanilang mga proyekto gamit ang mga galaw sa real-time. Nangangako ang tool na ito na baguhin ang proseso ng animation sa pamamagitan ng pagpapagana ng mga creative na tumugon kaagad sa kanilang mga nilikha habang naglalaro sila. Nagtatampok din ang app ng Multi-touch Timeline, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na pagsasama ng pagguhit, cel animation, keyframing, pag-edit ng video, at pag-composite, lahat sa paggamit ng mga galaw.

Ang Procreate Dreams ay nagbibigay sa mga artist ng kakayahang mag-animate sa footage ng video at nag-aalok ng tool na tinatawag na Flipbook, na isang parangal sa tradisyonal na animation. Maaaring gumawa ang mga artist ng maiikling looping GIF, kumplikadong character animation, at higit pa gamit ang feature na ito. Sinusuportahan din ng app ang rotoscoping, isang pamamaraan kung saan ang mga animator ay sumusubaybay sa mga video frame, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa pag-import ng ProRes footage hanggang sa 8K ang resolution. Bukod pa rito, may bagong audio engine na nagbibigay-daan sa mga user na magdagdag ng mga voiceover ng character, musika, at sound effect sa kanilang mga animated na proyekto.

Ang Procreate Dreams ay gumagamit ng parehong mga brush gaya ng orihinal na Procreate app, na na-optimize para sa paggamit sa Apple Pencil. Kasama rin ang mas malalaking canvase, mas maraming layer, at buong suporta para sa mga file na ginawa sa Procreate. Ipinakilala ng app ang isang espesyal na format ng Procreate file na idinisenyo para sa pag-synchronize ng iCloud, na nagbibigay-daan para sa agarang pag-access sa mga 1TB na file nang hindi naglo-load, nagse-save, o nag-export ng mga oras. Pinapanatili ng mga file na ito ang buong kasaysayan ng pag-undo ng isang proyekto, na ginagawang madali para sa mga artist na mag-eksperimento nang walang takot na mawala ang kanilang trabaho.

Ang Procreate Dreams ay inaasahang maging isang game-changer sa industriya, katulad ng hinalinhan nito, ang orihinal na Procreate illustration app. Sa makapangyarihang mga tampok nito at user-friendly na interface, ang Procreate ay ang pinakamabentang bayad na iPad app sa loob ng mahigit anim na taon. Ang pagtanggi nitong magpatibay ng buwanang modelo ng subscription, hindi tulad ng mga kakumpitensya gaya ng Adobe at Clip Studio Paint, ay nakakuha ng dedikado at tapat na user base.

