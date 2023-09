Ipinakilala ng Apple ang Pinahusay na Portrait Mode at Night Mode sa iPhone 15

Buod: Inihayag ng Apple ang mga pinakabagong update sa feature para sa camera app nito sa iPhone 15. Ang pinahusay na Portrait Mode ay isinasama na ngayon ang teknolohiya sa pag-aaral ng machine upang awtomatikong makita ang mga tao at alagang hayop, na nagbibigay sa mga user ng mga nakamamanghang larawang mala-portrait. Bukod pa rito, gumawa ang Apple ng mga pagpapahusay sa Night Mode upang mapahusay ang mga kakayahan sa low-light na photography. Ipinagmamalaki din ng iPhone 15 ang mga na-upgrade na detalye ng camera na may f/1.6 aperture lens, isang 2x telephoto na opsyon, at isang 24-megapixel na kakayahan.

Dinala ng Apple ang kilalang Portrait Mode nito sa susunod na antas sa iPhone 15 kasama ang pagsasama ng teknolohiya ng machine learning. Gumagamit ang bagong feature na ito ng mga advanced na algorithm upang suriin ang komposisyon ng larawan at awtomatikong lumipat sa Portrait Mode kapag may nakitang tao o alagang hayop. Nilalayon ng inobasyong ito na bigyan ang mga user ng mga larawang mukhang propesyonal nang hindi nangangailangan ng mga manu-manong pagsasaayos.

Bukod dito, pagkatapos kumuha ng larawan sa Portrait Mode, ang mga user ay may kakayahan na ngayong i-toggle ang focus sa pagitan ng iba't ibang indibidwal o mga alagang hayop, na tinitiyak na ang gustong paksa ay perpektong naka-highlight. Bagama't ang opsyong i-off ang Portrait Mode at bumalik sa orihinal na larawan ay naging available na simula nang ipakilala ito, ang bagong update na ito ay nagdaragdag ng higit na versatility at creative control sa feature.

Gumagawa din ang Apple ng mga pagpapahusay sa Night Mode, na nagbibigay-daan sa mga user na kumuha ng mga nakamamanghang larawan kahit na sa mapaghamong mga low-light na kapaligiran. Bagama't hindi isiniwalat ang mga partikular na detalye tungkol sa mga pagpapahusay, ang pangako ng Apple sa patuloy na pagpapahusay sa feature na ito ay nagmumungkahi na ang mga user ay makakaasa ng mas mahusay na kalidad ng imahe at nabawasan ang ingay sa mga senaryo na madilim.

Sa mga tuntunin ng mga detalye ng camera, ipinagmamalaki ng iPhone 15 ang isang f/1.6 aperture lens, na nagbibigay-daan sa mas maraming liwanag na pumasok sa sensor ng camera, na nagreresulta sa mas matalas at mas makulay na mga larawan. Bukod pa rito, ang opsyong 2x na telephoto ay nagbibigay sa mga user ng pinahusay na kakayahan sa pag-zoom, na nagbibigay-daan sa kanila na kumuha ng mga paksa mula sa malayo nang hindi nakompromiso ang kalidad ng larawan. Sa 24-megapixel na kakayahan, ang mga user ay makakaasa ng mas mataas na resolution ng mga larawan na may higit na detalye at kalinawan.

Sa pangkalahatan, ang mga update ng Apple sa Portrait Mode at Night Mode, kasama ng mga pinahusay na detalye ng camera sa iPhone 15, ay nagpapakita ng pangako ng kumpanya sa pagbibigay sa mga user nito ng mga pambihirang kakayahan sa pagkuha ng litrato. Tinitiyak ng mga pagsulong na ito na makukuha ng mga user ang mga nakamamanghang portrait at de-kalidad na larawan sa anumang kondisyon ng pag-iilaw.

