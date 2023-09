Pokémon Scarlet at Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero Inilabas

Ang pinakaaabangang Pokémon Scarlet at Violet DLC ay dumating na sa wakas, kasama ang unang bahagi na pinamagatang 'The Teal Mask' na inilabas ngayong linggo. Ang mga tagapagsanay ay maaari na ngayong magsimula sa isang bagong pakikipagsapalaran sa lupain ng Kitakami, makatagpo ng bagong Pokémon, mag-explore ng mga bagong lugar, at makaranas ng mga bagong kuwento.

Isa sa mga kapana-panabik na karagdagan sa DLC na ito ay ang pagpapakilala ng The Heroes of Kitakami, isang grupo ng mga makapangyarihang tagapagsanay na gumaganap ng mahalagang papel sa kuwento. Ang mga tagapagsanay ay magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanila, matuto tungkol sa kanilang mga paglalakbay, at marahil ay hamunin pa sila sa mga laban.

Ang nayon ng Kitakami ay nasa gitna din ng DLC ​​na ito, na nagpapahintulot sa mga tagapagsanay na isawsaw ang kanilang sarili sa mayamang kultura nito at matuklasan ang mga lihim nito. Isa itong makulay at masiglang lugar na nag-aalok ng kakaibang kapaligiran kumpara sa ibang mga rehiyon sa laro.

Higit pa rito, makakatagpo ang mga trainer ng pamilyar na Pokémon na lumipat mula sa ibang mga rehiyon at ginawa ang Kitakami na kanilang bagong tahanan. Ang isa sa mga Pokémon ay ang Polteageist, isang bagong natuklasang species na eksklusibo sa DLC na ito. Ang disenyo at kakayahan nito ay ginagawa itong isang nakakaintriga na karagdagan sa anumang koponan ng tagapagsanay.

Kung pinag-iisipan mong bilhin ang DLC, dapat tandaan na ang “The Hidden Treasure of Area Zero” ay may dalawang bahagi – 'The Teal Mask' at 'The Indigo Disk'. Bukod pa rito, may kasama itong unipormeng set na kumakatawan sa lahat ng season, na nagpapahintulot sa mga trainer na i-customize ang hitsura ng kanilang in-game na character.

Tiyaking piliin ang bersyon ng DLC ​​na tugma sa sarili mong kopya ng laro kapag bumibili.

Sa konklusyon, ang paglabas ng Pokémon Scarlet at Violet DLC ay nagmamarka ng isang kapana-panabik na bagong kabanata sa laro. Gamit ang bagong Pokémon, nakakabighaning mga kuwento, at nakamamanghang lokasyon, ito ay dapat na mayroon para sa sinumang Pokémon trainer na sabik sa mga bagong pakikipagsapalaran.

