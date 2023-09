Nagsisimula ang Espekulasyon Habang Naghihintay ang Mga Tagahanga noong Setyembre Nintendo Direct

By

Ang mga tagahanga ng Nintendo ay sabik na naghihintay sa anunsyo ng isang September Nintendo Direct showcase, isang tradisyon na sinundan ng kumpanya sa mga nakaraang taon. Habang hindi opisyal na inihayag ng Nintendo ang kaganapan, ang mga nakaraang taon ay nagpakita ng pare-parehong pattern ng isang September Direct presentation. Sa mga leaks at tsismis na kumakalat tungkol sa mga demo ng rumored Switch 2 na ipinapakita sa mga developer sa Gamescom 2023, lumalakas ang espekulasyon.

Ang kalagitnaan ng buwan hanggang sa Tokyo Game Show, na magsisimula sa ika-21 ng Setyembre, ay dating naging pangunahing oras para sa Nintendo na magsagawa ng showcase. Isinasaalang-alang ang naka-pack na iskedyul ng mga paglabas ng laro para sa natitirang bahagi ng 2023, kabilang ang mga pamagat tulad ng Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet at Violet DLC, at Detective Pikachu Returns, maaaring magtaka ang ilang mga tagahanga kung ito na ang tamang oras para sa Nintendo na magbunyag mas maraming laro.

Gayunpaman, sa pagtingin sa mga nakaraang taon, ang Nintendo Directs noong Setyembre ay madalas na kasama ang mga anunsyo ng mga paparating na pamagat. Ang rumor mill ay umuugong na sa mga potensyal na laro na maaaring itampok sa kaganapan, at palaging may posibilidad na ipakita ng mga third-party na developer ang kanilang mga non-Nintendo na pamagat para sa Switch.

Habang ang 2023 ay puno na ng mga kapana-panabik na release, ang mga tagahanga ay naghihintay din sa 2024, kung saan ang bagong laro ni Princess Peach at isang rumored Luigi's Mansion: Dark Moon remaster ay maaaring ibunyag. Mayroon ding pag-asam para sa pagpapalabas ng Splatoon 3 Side Order DLC.

Kung ang isang Setyembre Nintendo Direct ay magaganap sa taong ito ay hindi pa nakikita, ngunit ang mga tagahanga ay nananatiling umaasa. Ang isang poll na isinagawa sa mga tagahanga ay nagpapakita na ang karamihan ay naniniwala na magkakaroon ng Direct, na may 66% na umaasa sa isang showcase na puno ng mga first-party na titulo. 18% ang nag-iisip na maaaring masyadong maaga pagkatapos ng kamakailang Wonder Direct, habang 7% ang naniniwala na ang Nintendo ay masisira ang trend sa taong ito.

Sa pangkalahatan, ang mga tagahanga ng Nintendo ay sabik na naghihintay ng anumang anunsyo tungkol sa isang Direktang Setyembre, na sabik na inaabangan kung anong mga laro at sorpresa ang naghihintay.

Pinagmumulan:

Nintendo Life – “Makakakuha ba tayo ng September Nintendo Direct ngayong taon?”

Nintendo Life – “Iniulat na ipinakikita ng Nintendo ang Switch 2 na mga demo sa mga developer sa Gamescom 2023”