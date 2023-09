Mga Oras ng Pagpapalabas para sa The Teal Mask DLC sa Pokemon Scarlet at Violet

Ang mga tagapagsanay sa buong mundo ay sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng unang Pokemon Scarlet at Violet DLC, The Teal Mask. Nakatakdang ilunsad sa Miyerkules, Setyembre 13, interesado ang mga manlalaro tungkol sa mga partikular na oras ng pagpapalabas sa kanilang rehiyon.

Ayon sa kumpirmadong impormasyon, ang Teal Mask DLC ay ilalabas sa mga sumusunod na oras:

– 6 pm Pacific Time (Setyembre 12)

– 8 pm Central Time (Setyembre 12)

– 9 pm Eastern Time (Setyembre 12)

– 2 am UK Time (Setyembre 13)

– 3 am Central Europe Time (Setyembre 13)

– 5:30 am Indian Time (Setyembre 13)

– 9 am Japan Time (Setyembre 13)

Maaaring magbago ang mga oras na ito, ngunit inaasahang maglulunsad ang laro sa loob ng ibinigay na oras. Dapat manatiling updated ang mga manlalaro para sa anumang mga anunsyo tungkol sa mga pagbabago sa oras ng paglabas.

Ang Teal Mask ay bahagi ng The Hidden Treasure of Area Zero DLC para sa Pokemon Scarlet at Violet. Dinadala ng DLC ​​ang mga manlalaro sa isang school trip sa Kitakami, isang makulay na nayon na puno ng mga aktibidad sa maligaya at mga street vendor. Tinukso na ng Pokemon Company ang mga bagong pocket monster, Legendaries, at mga character na ipapakilala sa The Teal Mask.

Ang mga leaks ay nagpahayag din ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga bagong kakayahan, mga entry sa Pokedex, at mga halimaw sa bulsa tulad ng Bloodmoon Ursaluna. Ang ikalawang bahagi ng The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, na tinatawag na The Indigo Disk, ay naka-iskedyul para sa isang Q4/Winter release sa 2023.

Ang mga manlalarong gustong maranasan ang The Teal Mask DLC ay kailangang magkaroon ng alinman sa Pokemon Scarlet o Pokemon Violet. Ang mga nagmamay-ari ng parehong laro ay kailangang bumili ng hiwalay na mga kopya ng The Teal Mask.

Sa kabila ng mga paunang teknikal na isyu na nakaapekto sa pagsasawsaw at karanasan ng manlalaro, ang Pokemon Scarlet at Violet ay nagkaroon ng napakalaking matagumpay na paglulunsad, na naging pinakamalaking Nintendo release sa lahat ng panahon na may 10 milyong kopya na naibenta sa unang tatlong araw.

Pinagmumulan:

– [Pinagmulan 1]

– [Pinagmulan 2]