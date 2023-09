Tinukso ng Google ang Pixel Watch 2 gamit ang Bagong Disenyo at Mga Tampok

Naglabas ang Google ng teaser video ng paparating na Pixel Watch 2, na nagpapakita ng ilang kapansin-pansing pagkakaiba sa disenyo at feature. Ang smartwatch ay nagpapanatili ng isang katulad na pangkalahatang disenyo sa hinalinhan nito, ngunit may ilang mga pangunahing pag-update.

Ang pinakakapansin-pansing pagbabago ay ang sensor array, na nagtatampok na ngayon ng pabilog na disenyo na may mas maliliit na LED kumpara sa orihinal na Pixel Watch na mga rectangular optical sensor. Iminumungkahi ng mga alingawngaw na ang Pixel Watch 2 ay isasama ang tuluy-tuloy na electrodermal activity sensor ng Sense 2, na maaaring magpaliwanag sa muling pagdidisenyo.

Ang isa pang makabuluhang update ay ang pagdaragdag ng isang IP68 rating, na nagpapahiwatig ng pinabuting proteksyon laban sa alikabok at tubig kumpara sa 50m water resistance ng orihinal na Pixel Watch. Iminumungkahi ng bagong rating na ang Pixel Watch 2 ay swim-proof at maaaring makatiis sa paglubog ng tubig sa isang tiyak na lawak.

Bukod pa rito, ang korona ng Pixel Watch 2 ay lumilitaw na mas kapantay sa screen, na inaalis ang maliit na cutout na makikita sa orihinal na relo. Ipinapalagay na ang mga pangunahing pag-upgrade para sa Pixel Watch 2 ay maaaring magmula sa software at panloob na mga bahagi, tulad ng Qualcomm Snapdragon W5 Plus platform.

Inanunsyo ng Google na magsisimula ang mga preorder para sa Pixel Watch 2 sa Oktubre 4, kasabay ng kaganapan ng Pixel ng kumpanya. Sa mga kapana-panabik na pagbabago sa disenyo at mga inaasahang feature na ito, ang mga mahilig sa teknolohiya at mga user ng wearable device ay sabik na naghihintay sa paglulunsad ng Pixel Watch 2.

Pinagmulan: Victoria Song, Senior Reporter sa The Verge

Kahulugan:

1. Rating ng IP68: Ang rating ng IP68 ay nagpapahiwatig na ang isang aparato ay lubos na lumalaban sa alikabok at tubig, na nagpapahintulot na ito ay malubog sa tubig para sa isang tiyak na tagal nang walang pinsala.

2. Sensor array: Ang sensor array ay isang arrangement ng mga sensor na nagtutulungan upang mangolekta at magproseso ng data, na nagpapagana ng iba't ibang feature at functionality sa isang device.

3. Electrodermal activity (EDA) sensor: Sinusukat ng electrodermal activity sensor ang electrical conductivity ng balat, na maaaring magbigay ng mga insight sa physiological at emosyonal na estado.

Tandaan: Ang artikulong ito ay batay sa impormasyon mula sa isang pinagmulang artikulo ngunit hindi kasama ang anumang mga URL o larawan mula sa orihinal na artikulo.