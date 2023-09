Kinumpirma ng Google ang Paglulunsad ng Pixel Watch 2 sa India sa Oktubre 5

Inanunsyo ng Google India na ang pinakaaabangang Pixel Watch 2 ay magde-debut sa India sa Oktubre 5, isang araw pagkatapos ng pandaigdigang paglulunsad nito sa Oktubre 4. Ang smartwatch ay eksklusibong magagamit para sa pagbili sa Flipkart, ang sikat na platform ng e-commerce.

Ang Pixel Watch 2 ay ipapakita sa tabi ng Pixel 8 series at ang bagong Pixel Buds sa Made by Google event. Bagama't ang pagpepresyo at mga detalye ng Pixel Watch 2 ay hindi pa ibinunyag ng Google, isang video teaser na na-post sa X ang nagpapakita ng disenyo nito, na nagtatampok ng porcelain color band. Ang paparating na smartwatch ay may pagkakahawig sa hinalinhan nito, ang Pixel Watch, na hindi inilabas sa India.

Iminumungkahi ng mga ulat na ang Pixel Watch 2 ay maaaring pinapagana ng isang Qualcomm Snapdragon W5 series chipset, na nag-aalok ng tagal ng baterya na mahigit 24 na oras na may naka-enable na feature na always-on display (AOD). Inaasahang tatakbo ito sa Wear OS 4. Bukod pa rito, maaaring magtampok ang smartwatch ng apat na bagong pack ng mga mukha ng relo – Accessible, Arc, Bold Digital, at Analog Bold – at isang aluminum body.

Ang listahan ng Google Play Console ay nagpapahiwatig na ang Pixel Watch 2 ay maaaring nilagyan ng Qualcomm SW5100 SoC, na rumored na ang Snapdragon W5 chipset. Bagama't nanatiling tikom ang bibig ng Google tungkol sa mga detalye ng device, ang pagbibigay-diin nito sa AI sa kamakailang kaganapan sa Google I/O 2023 ay nagpapahiwatig ng pagsasama ng teknolohiya ng artificial intelligence sa mga paparating na produkto nito.

Nabubuo ang kasiyahan habang papalapit ang kaganapan sa paglulunsad, at maaari na ngayong abangan ng mga consumer sa India ang pagkakaroon ng Pixel Watch 2 sa Flipkart simula sa Oktubre 5.

Pinagmumulan:

– Kinukumpirma ng Google India ang paglulunsad ng Pixel Watch 2 sa India noong Oktubre 5, pagkakaroon ng Flipkart [Gadgets 360]

– Ilulunsad ang Pixel Watch 2 sa India sa Oktubre 5, Magiging Live ang Flipkart Teaser Page [MySmartPrice]