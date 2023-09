Inihayag ng Jupiter ang Picross S+ para sa Nintendo Switch, Muling Binubuhay ang Mga Digital-Only na Picross Games

By

Ang mga mahilig sa Picross ay may dahilan upang ipagdiwang habang inihayag kamakailan ng developer ng laro na si Jupiter ang paparating na pagpapalabas ng Picross S+ para sa Nintendo Switch. Ang kapana-panabik na balitang ito ay nangangahulugan na ang siyam na dating digital-only na Picross na laro ay bubuhayin at muling gagawing available, na labis na ikinatuwa ng mga tagahanga.

Ayon sa mga ulat, isasama ng Picross S+ ang orihinal na Picross e puzzle at ipapakilala din ang mga kasunod na Picross e games bilang mga bayad na puzzle package. Bukod pa rito, itatampok ng bundle ang Picross e9, isang dating eksklusibong laro ng Japan na sa wakas ay gagawa ng debut nito sa Kanluran.

Bagama't nakatakdang ilunsad ang laro sa 2024, mayroon nang ilang Picross na laro na available sa Nintendo Switch para sa mga hindi makapaghintay. Ang isang halimbawa ay ang Picross S Genesis & Master System Edition, na nag-aalok ng mga pictograms ng mga minamahal na karakter ng Sega para tangkilikin ng mga tagahanga.

Habang ang gastos para sa bawat content pack at ang Picross S+ mismo ay nagkakahalaga ng $4.99, ang kabuuang presyo para sa lahat ng siyam na laro ay tinatayang nasa $45. Sa kabila ng tila mataas na tag ng presyo, ang mga masugid na manlalaro ng Picross ay maaaring magpatotoo sa hindi mabilang na mga oras ng nakapagpapalusog sa utak at nakakahumaling na paglutas ng palaisipan na ibinibigay ng mga larong ito.

Kapansin-pansin na habang ang Picross S+ ay isang kamangha-manghang karagdagan sa Nintendo Switch library, ang tactile na karanasan ng chiseling blocks sa Mario's Super Picross, na magagamit sa pamamagitan ng isang Nintendo Switch Online na subscription, ay nananatiling walang kaparis.

Sa pangkalahatan, ang anunsyo ng Picross S+ at ang muling pagkabuhay ng mga digital-only na Picross na laro ay isang malugod na pag-unlad para sa mga tagahanga ng genre ng puzzle. Marahil ang paglabas na ito ay hikayatin din ang Jupiter na magdala ng higit pang mga Japan-eksklusibong Picross na mga pamagat sa Western market, na tinutupad ang mga hangarin ng mga sabik na manlalaro na matagal nang nagnanais na maranasan ang mga larong ito.

