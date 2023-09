Ipinakilala ng Patreon ang Group Chat Feature para sa Pinahusay na Pakikipag-ugnayan ng Tagahanga

Ang Patreon ay naglunsad ng bagong feature na panggrupong chat, na nagbibigay-daan sa mga creator na higit pang makipag-ugnayan sa kanilang mga tagahanga. Ang feature, na eksklusibong available sa mobile app sa kasalukuyan, ay nagbibigay-daan sa mga creator na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga subscriber pati na rin ang pagpapahintulot sa mga subscriber na makipag-ugnayan sa isa't isa sa labas ng mga seksyon ng komento. Maaaring magkaroon ng hanggang apat na chat nang sabay-sabay ang mga creator, na may kakayahang magtakda ng mga paghihigpit para sa pakikilahok, tulad ng paglilimita sa mga partikular na chat sa iba't ibang tier ng subscriber.

Bagama't ang bagong tampok ay gumawa ng mga paghahambing sa Discord, binibigyang-diin ng Patreon na hindi ito idinisenyo upang palitan ang sikat na platform ng komunikasyon. Sa halip, magkakaroon pa rin ng opsyon ang mga creator na isama sa Discord.

Bilang karagdagan sa pagbibigay ng puwang para sa pag-uusap, nag-aalok din ang mga panggrupong chat ng hanay ng mga interactive na tampok. Maaaring magbahagi ang mga user ng mga larawan, emoji, at plain text sa mga kapwa miyembro ng komunidad. Upang matiyak ang isang positibo at ligtas na kapaligiran, ipinatupad ng Patreon ang mga tool sa pagmo-moderate upang maiwasan ang pagpapakalat ng mapaminsalang nilalaman.

Upang pasiglahin ang pakiramdam ng komunidad, ipinakilala din ng Patreon ang mga profile ng miyembro, na nagpapahintulot sa mga user na i-personalize ang kanilang mga pangalan, larawan, link sa social media, at bios. Nilalayon ng mga profile na ito na mapadali ang mas malalim na koneksyon sa mga tagahanga at tagalikha sa loob ng ecosystem ng Patreon.

Ang bagong feature na panggrupong chat ay unti-unting inilalabas sa mga piling creator, at inaasahan ang mas malawak na availability sa mga darating na buwan. Kinakatawan ng karagdagan na ito ang patuloy na pagsisikap ng Patreon na magbigay ng mga tool at feature na nagpapahusay sa karanasan para sa parehong mga creator at subscriber. Kamakailan, ipinakilala ng platform ang kakayahang mag-publish ng mga subscriber-only na podcast sa Spotify at naglabas ng isang native na toolset ng video.

