Ang Pangangakong Potensyal ng Apple Glasses: Isang Masusing Pagtingin sa Mga Kamakailang Patent

Sa gitna ng buzz na pumapalibot sa inaabangang Vision Pro VR headset, ang pag-uusap tungkol sa Apple Glasses ay tila naging isang backseat. Noong Mayo, nag-alinlangan tungkol sa aktwal na pagpapalabas ng mga augmented reality (AR) na salaming ito, kung isasaalang-alang ang pagkakaroon ng Vision Pro. Gayunpaman, may mga natatanging dahilan kung bakit maaaring magkaroon pa rin ng lugar ang Apple Glasses sa merkado.

Ang kaginhawahan at pagiging praktikal ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa karanasan ng gumagamit. Hindi lahat ng sitwasyon ay nangangailangan ng hilaw na kapangyarihan ng Vision Pro, at ang patuloy na pagsusuot ng headset ay maaaring maging nakakapagod. Ang mga magaan na device na nag-aalok ng kaginhawahan at mabilis na pag-andar ay madalas na ginusto. Mukhang naiintindihan ito ng Apple, tulad ng ipinakita ng isang kamakailang pagsusumite ng patent na binabalangkas ang iba't ibang mga kapana-panabik na tampok para sa isang AR device.

Ang isang tampok na naka-highlight sa patent ay isang digital na korona para sa walang hirap na pag-navigate. Binibigyang-daan nito ang mga user na madaling mag-scroll sa mga notification, larawan, at kahit na mag-play ng musika. Sa pangkalahatan, ang function na ito ay kahawig ng isang heads-up display (HUD), na kahawig ng mga kakayahan ng isang smartwatch ngunit direktang lumilitaw sa harap ng mga mata ng nagsusuot.

Gayunpaman, kung nilayon ng Apple na gawing mabubuhay ang Salamin, dapat ipatupad ang mga kakayahan sa multitasking. Iminumungkahi ng mga kamakailang ulat na ang Apple ay nagtatrabaho sa dalawang bagong modelo ng Vision Pro, ang isa ay nakalaan sa merkado ng consumer. Lumilitaw ang mga haka-haka kung ang modelong ito na nakatuon sa consumer ay ang Apple Glasses, o kung marahil ang Salamin ay napalitan ng bagong pag-ulit na ito.

Dahil ang kaganapan ng Wonderlust ng Apple ay naka-iskedyul para sa araw na ito, may pag-asa para sa mga update sa alinman sa mga proyektong ito ng hardware. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga patent ay natutupad bilang natanto na mga produkto o tampok. Oras lang ang tunay na maghahayag ng mga plano ng Apple sa larangan ng mga AR headset.

