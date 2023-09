Naghahanda ang Mga Magulang ng Isang Salu-salo bilang Karangalan sa Anak na Isinilang na may Rare Heart Defect

Si Sue at Katie O'Leary-Hall, mga magulang ng apat na taong gulang na si Rose, ay nagsabi ng kanilang huling paalam sa kanilang anak noong ika-4 ng Setyembre, bago siya nakatakdang magsimula sa paaralan. Si Rose, mula sa Pool-in-Wharfedale, ay nagkaroon ng terminal heart defect na kilala bilang Interrupted Aortic Arch, isang napakabihirang kondisyon na nakakaapekto sa isa sa 50,000 na sanggol.

Kamakailan ay sumailalim si Rose sa isang komplikadong operasyon sa pag-asang maayos ang kanyang puso, isang pamamaraan na pinaniniwalaan ng kanyang mga magulang at ng libu-libong tagasuporta na nag-rally sa likod niya na magpapabago sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad, masyadong nasira ang puso ni Rose mula sa kanyang kondisyon, at hindi naging matagumpay ang operasyon.

Inilarawan ni Sue si Rose bilang isang powerhouse, na nagsasabing nalampasan niya ang hindi kapani-paniwalang kahirapan sa buong buhay niya. Nasasaktan sina Sue at Katie sa pagkawala ng kanilang masigla at masiglang anak na babae.

Sa karangalan ni Rose, nagpasya ang pamilya na huwag magsagawa ng tradisyunal na libing ngunit sa halip ay magsagawa ng isang party. Nais nilang ipagdiwang ang buhay ni Rose at alalahanin ang kanyang pagmamahal sa mga swishy dresses, dungarees, at pagsasayaw kay Shakira.

Si Sue at Katie ay may isang anak na lalaki, si Will, na binuhat ni Sue. Si Rose ay binuhat ni Katie pagkatapos nilang matagumpay na sumailalim sa IVF treatment, na naubos ang kanilang ipon. Dahil nanganak na si Sue ng isang bata, hindi sila karapat-dapat para sa paggamot sa NHS. Sa isang regular na pag-scan, natuklasan ng mga doktor ang depekto sa puso ni Rose at ipinaalam sa mag-asawa na ang pagkakataon ng kanilang anak na mabuhay nang higit sa isang linggo ay maliit.

Sa tatlong araw na gulang, sumailalim si Rose sa Norwood Procedure, na sinundan ng isang mapanghamong 17-araw na labanan para sa kanyang buhay. Muling kinalaban ni Rose ang posibilidad nang makaligtas siya sa stroke at isa pang operasyon sa edad na sampung buwan.

Noong Agosto ng taong ito, sa wakas ay naabot ni Rose ang isang punto kung saan siya ay sapat na malakas para sa kinakailangang operasyon sa puso. Bagama't sa simula ay tila matagumpay ang operasyon, natuklasan ng mga surgeon na walang electrical impulses si Rose sa kanyang puso. Nangangailangan siya ng mga karagdagang operasyon, kabilang ang paglalagay ng isang pacemaker.

Sa kasamaang palad, nagsimulang dumugo ang puso ni Rose apat na araw pagkatapos ng operasyon. Sa kabila ng pagsisikap ng mga surgeon na ayusin ang pinsala, mas maraming komplikasyon ang lumitaw. Nabigo ang mga bato ni Rose, at pinananatili siya sa suporta sa buhay hanggang sa matukoy na wala nang magagawa pa.

Ang pinansiyal na pasanin ng pagpanaw ni Rose ay nagdaragdag sa emosyonal na pagkabalisa ng pamilya. Isang crowdfunding page ang ginawa para tumulong sa mga gastos ng party ni Rose at para suportahan sina Sue at Katie sa mahirap na panahong ito. Nagpapasalamat ang pamilya sa suportang natanggap nila mula sa staff sa Martin House hospice, na nagbigay-daan sa kanila na makasama si Rose pagkatapos niyang mamatay.

