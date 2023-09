Inanunsyo ng Panasonic ang Lumix G9 II na may Na-upgrade na Autofocus at Mga Advanced na Feature

Ngayon, inihayag ng Panasonic ang inaasam-asam na Lumix G9 II, isang kahalili sa kanyang flagship na G9 Micro Four Thirds (MFT) camera. Idinisenyo ang G9 II para sa mga hybrid na tagalikha na inuuna ang parehong stills photography at video. Ang natatanging tampok ng camera na ito ay ang na-upgrade na autofocus system nito, na unang ipinakilala sa Panasonic Lumix S5 II.

Ang bagong autofocus system ay nag-aalok ng mas mabilis at mas tumpak na focus na may mas mataas na 779 phase detection system. Kasama rin dito ang mga advanced na algorithm ng pagkilala sa paksa at pagsubaybay, na nagbibigay-daan para sa epektibong pagsubaybay sa mga tao, hayop (kabilang ang mga mata), mga kotse, at mga motorsiklo. Bagama't ang hanay ng mga kinikilalang paksa ay maaaring hindi kasing lawak ng iba pang mga tatak, sinasaklaw nito ang mga pangunahing lugar na pinagtutuunan ng pansin ng karamihan sa mga photographer.

Sa loob ng G9 II, mayroong bagong idinisenyong 25.2MP Live MOS MFT Sensor na ipinares sa isang bagung-bagong processing engine. Gumagamit ang camera ng high-resolution na pixel shift mode, na nagbibigay-daan sa handheld shooting upang makagawa ng 100MP na larawan. Ang rating ng ISO ay mula 100 hanggang 25,600.

Ang bilis ng pagsabog ng G9 II ay isang kahanga-hangang 60fps na may tuloy-tuloy na autofocus, na maaaring tumaas sa 75fps nang walang autofocus gamit ang electronic shutter. Gamit ang mechanical shutter, nag-aalok ang camera ng bahagyang mas mabagal na burst speed na 14fps (AF-S) o 10fps (AF-C). Bukod pa rito, mayroong isang pre-burst mode na maaaring itakda upang makuha ang pagkilos 1.5, 1, o 0.5 segundo bago ganap na pindutin ang shutter, na tinitiyak na walang mahahalagang sandali ang napalampas.

Ang Lumix G9 II ay katugma sa isang malawak na hanay ng mga Micro Four Thirds lens mula sa Panasonic, Olympus, Leica, at iba pang mga tatak, na nagbibigay sa mga photographer ng isang malawak na arsenal para sa anumang sitwasyon ng pagbaril. Pinahusay din ng Panasonic ang image stabilization system nito na may hanggang 8 stop ng in-body stabilization (BIS) at advanced Active IS para sa karagdagang stabilization habang gumagalaw.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa video, nag-aalok ang G9 II ng 5.7K 60p, 4K 120p, o FullHD 240p na max na mga resolution ng video. Maaari itong mag-record gamit ang buong sensor sa 4:2:0 10-bit, na nagbibigay ng hanggang 13 hinto ng dynamic na hanay kapag nag-shoot sa V-Log. Sinusuportahan ng camera ang pag-record sa Apple ProRes at pinapayagan ang mga user na gumawa at mag-install ng sarili nilang mga real-time na LUT o pumili mula sa 19 na pre-made na LUT.

Ang disenyo ng katawan ng G9 II ay pino kumpara sa hinalinhan nito, na nagtatampok ng mas patag na tuktok na nakapagpapaalaala sa Lumix S5 II. Ang tuktok na screen ay pinalitan ng isang hiwalay na function dial, at ang pangkalahatang layout ay nananatiling pamilyar sa mga umiiral na Panasonic shooter. Ipinagmamalaki ng camera ang isang 3-inch na 1,080k-dot articulating screen at isang 3,680k-dot electronic viewfinder.

Ang Lumix G9 II ay magiging available sa huling bahagi ng Nobyembre na may panimulang presyo na $1,899 / £1,699 para sa katawan lamang. Sa UK, ibebenta ito sa dalawang kit: ang isa ay may Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS lens sa halagang £1,899, at isa pa sa Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH lens sa halagang £2,249.

Sa pangkalahatan, ang Panasonic Lumix G9 II ay isang kahanga-hangang camera na may advanced na autofocus, image stabilization, at mga feature ng video. Nag-aalok ito ng maraming nalalaman na karanasan sa pagbaril para sa mga hybrid na tagalikha na humihiling ng mga de-kalidad na still at video.

