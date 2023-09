Ang Hindi Pagkakatugma ng Mga Edad at Kaarawan ng Bayani ng Overwatch 2

Ang Overwatch 2, ang pinakaaabangang sequel ng sikat na first-person shooter game, ay naglabas kamakailan ng mga canonical birthdate at edad para sa bawat isa sa 38 heroes nito sa opisyal na website nito. Bagama't ang ilan sa mga edad na ito ay may katuturan, may ilang mga hindi pagkakapare-pareho na nag-iwan ng mga tagahanga na nagkakamot ng ulo at nagtatanong sa timeline at tradisyonal na laro.

Isa sa mga pinaka-nakasisilaw na halimbawa ng hindi pagkakapare-pareho na ito ay sa bagong bayani ng suporta, si Kiriko. Sa lore ng laro, nakasaad na si Kiriko ay lumaki kasama sina Genji at Hanzo at sinanay kasama nila ang mga paraan ng espada. Gayunpaman, ayon sa kanilang mga opisyal na edad, sina Genji at Hanzo ay 37 at 40 ayon sa pagkakabanggit, habang si Kiriko ay 21 lamang. Ang pagkakaiba ng edad na ito ay hindi umaayon sa sining at kuwentong alam natin.

Itinuro din ng mga tagahanga ang iba pang mga kakaiba at hindi pagkakapare-pareho. Halimbawa, ang Sojourn ay nakalista na ngayon bilang 47 taong gulang, ngunit ang kanyang kapatid na babae na si Valentine ay kailangang ipanganak ang pamangkin ni Sojourn sa edad na 14, na tila hindi malamang. Bukod pa rito, ang agwat ng edad sa pagitan nina Pharah at Mercy, na ngayon ay ipinahayag bilang isang canonical na pagpapares, ay tila hindi tumutugma sa sining sa pinagmulang kuwento ni Ana.

Sa pangkalahatan, habang ang kwento ng Overwatch ay sumailalim sa maraming pagbabago at pag-ilog sa paglipas ng mga taon, tila ang focus ay higit pa sa paglikha ng isang makulay na mundo at salaysay kaysa sa pagtiyak ng isang pare-parehong timeline. Bagama't ang mga hindi pagkakapare-parehong ito ay maaaring nakakabigo para sa ilang mga tagahanga, mahalagang tandaan na ang kuwento ng Overwatch ay sa huli ay tungkol sa mga vibes at karanasan ng mga karakter nito sa halip na ang mga detalye ng kanilang edad.

Source: Wala