Ang Oscar Health ay Naghirang ng Mga Bagong Ehekutibo para Magmaneho ng Paglago at Diskarte

Ang kumpanya ng segurong pangkalusugan na nakabase sa New York na Oscar Health ay nag-anunsyo ng dalawang pangunahing appointment sa ehekutibo upang palakasin ang pangkat ng pamumuno nito. Si Kerry Sain ay itinalaga bilang Executive Vice President ng +Oscar, habang si Steven Kelmar ang gumanap bilang Executive Vice President at Chief of Staff sa CEO.

Inilunsad ng Oscar Health ang +Oscar noong 2021, isang platform na nag-aalok ng provider-sponsored at regional health plan ng parehong mga serbisyo at teknolohikal na kakayahan gaya ng mas malalaking planong pangkalusugan. Sa kanyang naunang tungkulin bilang Chief Commercial Growth Officer para sa Aetna, pinangasiwaan ni Sain ang negosyong medikal sa mga komersyal na merkado. Sa kanyang bagong tungkulin sa +Oscar, si Sain ang magiging responsable para sa diskarte sa pagpunta sa merkado ng kumpanya.

Si Kelmar, na dati nang humawak ng mga tungkulin sa pamumuno sa Aetna at CVS Health, ay nagdadala ng maraming karanasan sa Oscar Health. Bilang Chief of Staff at Executive Vice President sa Aetna, pinamunuan niya ang opisina ng chairman at CEO, habang naglilingkod din sa iba't ibang mga tungkulin sa estratehiko at pagpapatupad. Sa Oscar Health, gagampanan ng Kelmar ang isang mahalagang papel sa paggabay sa diskarte ng kumpanya at mga proseso ng pamamahala sa ehekutibo.

Si Mark Bertolini, CEO ng Oscar Health, ay nagpahayag ng kanyang kumpiyansa sa pamumuno ni Kelmar, na nagsasaad, "Nagdala si Steve ng hindi kapani-paniwalang track record ng pagpapabilis ng paglikha at pagganap ng halaga ng negosyo." Idinagdag niya na ang karanasan at pagkakahanay ni Kelmar sa misyon ng kumpanya ay magiging instrumento sa paghimok ng paglago at pagkamit ng mga pangunahing madiskarteng target.

Bilang karagdagan sa Oscar Health, ang ibang mga kumpanya ng pangangalagang pangkalusugan ay gumawa ng mga kapansin-pansing appointment sa ehekutibo. Si Shannon Werb ay itinalaga bilang CEO ng Array Behavioral Care, isang virtual na psychiatry at platform ng therapy. Si Dr. Sara Gotheridge ay gaganap bilang Chief Medical Officer, habang si Ben Schlang ay magsisilbing Chief Financial Officer. Dinadala ng mga executive na ito ang kanilang malawak na background sa pangangalagang pangkalusugan sa Array Behavioral Care, tinitiyak ang paghahatid ng mga de-kalidad na serbisyong klinikal at epektibong pamamahala sa pananalapi.

Samantala, ang Elucid, isang kumpanya ng medikal na teknolohiyang nakabase sa Boston na nag-specialize sa AI-enabled imaging analysis software para sa cardiovascular disease, ay kinuha si Windi Hary bilang Senior Vice President ng Regulatory Affairs at Quality Management. Ang kadalubhasaan ni Hary sa disenyo at pag-file ng regulasyon, pati na rin ang pamamahala sa kalidad sa mga internasyonal na hurisdiksyon, ay magiging mahalagang asset sa pagsusulong ng misyon ni Elucid na labanan ang cardiovascular disease.

Ang mga executive appointment na ito ay sumasalamin sa pangako ng mga organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan na palakasin ang kanilang mga pangkat ng pamumuno at humimok ng paglago sa pamamagitan ng mga madiskarteng inisyatiba.

