Mag-aalok ang Oppo ng Libreng Pagpapalit ng Baterya para sa mga User

Ang Oppo ay iniulat na nagpaplano na magpakilala ng isang bagong serbisyo sa pagpapalit ng baterya para sa mga gumagamit nito, na nagpapahintulot sa kanila na mapapalitan ang kanilang mga baterya ng smartphone nang libre kung kinakailangan. Ang unang device na makikinabang sa inisyatiba na ito ay sinasabing ang Oppo A2 Pro 5G, na inaasahang ilulunsad sa Chinese market sa Setyembre 15.

Ayon sa mga kilalang tipsters Digital Chat Station at Whylab, mag-aalok ang Oppo ng mga libreng pagpapalit ng baterya sa loob ng apat na taong takdang panahon. Kung ang porsyento ng kalusugan ng baterya ay bumaba sa ibaba 80 porsyento sa panahong ito, papalitan ng Oppo ang baterya sa ilalim ng serbisyo pagkatapos ng benta. Inaasahang ipahayag ang patakarang ito kasabay ng paglulunsad ng Oppo A2 Pro 5G.

Ang Oppo A2 Pro 5G ay naging paksa ng mga alingawngaw at haka-haka sa loob ng ilang panahon. Iminumungkahi ng mga nakaraang pagtagas na ang device ay magtatampok ng 6.7-pulgadang full-HD+ AMOLED na display na may 120Hz refresh rate. Ito ay rumored na pinapagana ng isang MediaTek Dimensity 7050 SoC at darating sa iba't ibang RAM at mga opsyon sa storage, kabilang ang 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, at 12GB + 512GB. Ang smartphone ay sinasabing mayroon ding triple rear camera setup, na pinangungunahan ng 64-megapixel primary sensor, at 8-megapixel front camera para sa mga selfie. Higit pa rito, ito ay inaasahang mag-pack ng 5,000mAh na baterya.

Ang serbisyo sa pagpapalit ng baterya ay isang malugod na karagdagan para sa mga user ng Oppo, na nagbibigay sa kanila ng kapayapaan ng isip dahil alam na ang baterya ng kanilang device ay maaaring palitan nang walang bayad kung kinakailangan. Ito ay nananatiling upang makita kung ang serbisyong ito ay mapapalawak sa iba pang mga Oppo device sa hinaharap.

