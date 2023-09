Oppo A2 Pro: Mga Leaked Specs at Petsa ng Paglunsad

Ayon sa nag-leak na impormasyon sa Weibo, nakatakdang ilunsad ng Oppo ang rumored Oppo A2 Pro smartphone sa China sa lalong madaling panahon. Ang inaasahang petsa ng paglulunsad ay Setyembre 15. Bagama't hindi pa opisyal na nakumpirma ng Oppo ang anumang mga detalye, ang mga leaked na mga detalye ay nakabuo ng kaguluhan sa mga mahilig sa smartphone.

Ang Oppo A2 Pro ay napapabalitang nagtatampok ng 6.7-pulgadang full-HD+ na AMOLED na display na may mga hubog na gilid at 120Hz refresh rate. Sinasabi rin na ito ay may malakas na 5,000mAh na baterya at suporta para sa hanggang 12GB ng RAM at 512GB ng storage.

Ang mga render ng telepono ay nagpapakita ng isang pabilog na isla ng camera na naglalaman ng isang triple rear camera setup, kasama ang isang LED flash. Ang Oppo A2 Pro ay ipinakita sa isang makinis na opsyon sa kulay na Itim.

Sa mga tuntunin ng kamakailang paglabas, inilunsad ng Oppo ang Oppo A38 sa India, na may presyo sa ilalim ng Rs. 15,000. Ipinagmamalaki ng Oppo A38 ang isang octa-core MediaTek Helio SoC, isang 5,000mAh na baterya na may 33W wired SuperVOOC fast charging support, at isang 6.56-inch HD+ LCD display na may 90Hz refresh rate at isang peak brightness level na hanggang 720 nits. Gumagana ito sa Android 13-based na ColorOS 13.1 at may kasamang dual rear camera system na binubuo ng 50-megapixel AI-backed primary sensor at 2-megapixel secondary sensor.

Habang naghihintay ng opisyal na kumpirmasyon mula sa Oppo, sabik na inaabangan ng mga tagahanga ang paglulunsad ng Oppo A2 Pro at ang mga potensyal na makabagong feature at pagtutukoy nito.

Source: Leak na impormasyon sa Weibo.