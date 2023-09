Ang Indie Climbing Game na “Only Up” ay Biglang Inalis sa Steam Store

Ang sikat na indie climbing game, "Only Up," na nakakuha ng napakalaking tagasunod sa Twitch, ay biglang inalis sa PC game store na Stream. Binanggit ng developer ng laro, na kilala bilang Indiesolodev, ang mga buwan ng stress bilang dahilan ng pagtanggal nito.

Sa isang Steam patch note na naka-attach sa inalis na ngayon na laro, ipinaliwanag ni Indiesolodev na ang "Only Up" ang kanilang unang pakikipagsapalaran sa pagbuo ng laro, na nilikha para sa mga layuning malikhain at upang subukan ang kanilang mga kasanayan. Gayunpaman, ang laro ay nagdulot sa kanila ng matinding stress sa paglipas ng mga buwan. Ipinahayag nila ang kanilang pagnanais na ilagay ang laro sa likod nila at tumuon sa kanilang sariling kapakanan.

Bilang isang mag-aaral sa disenyo ng laro, ipinahayag ni Indiesolodev na hindi na nila gusto ang responsibilidad na suportahan ang "Only Up" at sa halip ay nilayon na huminto at ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Nabanggit din nila ang kanilang mga plano na bumuo ng kanilang susunod na laro, na magkakaroon ng ibang genre, setting, at focus sa cinematography.

Sa kabila ng pagiging solong developer para sa "Only Up," plano ng Indiesolodev na makipagtulungan sa isang team para sa kanilang susunod na laro, na pansamantalang pinamagatang "Kith." Ang pag-alis ng "Only Up" mula sa Steam store ay nagmamarka ng pagtatapos ng availability ng laro para sa mga manlalaro.

Nakatanggap ang “Only Up” ng mga positibong review sa Steam mula noong inilabas ito noong Mayo 2023, kung saan 71% ng mga reviewer ang nagmamarka nito bilang positibong karanasan. Sinundan ng laro ang kuwento ng isang teenager na nagngangalang Jackie, na kailangang umakyat sa tuktok ng mundo ng laro upang makatakas sa kahirapan at matuto tungkol sa kanilang sarili.

Habang ang laro ay nakakaakit ng mga tagahanga ng crypto sa pamamagitan ng mga sanggunian nito sa Goblintown NFTs, mayroon ding mga reklamo tungkol sa paggamit nito ng NFT art. Ang mga haka-haka ay lumitaw na ang pag-alis ng laro ay maaaring konektado sa paggamit nito ng naka-copyright na materyal, kabilang ang musika mula sa mga umiiral na palabas sa anime at mga video game.

Sa pangkalahatan, ang biglaang pag-alis ng "Only Up" mula sa Steam store ay nagdulot ng pagkabigo sa mga tagahanga, ngunit ang desisyon ng Indiesolodev na unahin ang kanilang kagalingan at tumuon sa pagbuo ng laro sa hinaharap ay naiintindihan.

