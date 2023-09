Only Up, Viral Game sa Twitch, Nakuha mula sa Steam

Ang sikat na viral game, Only Up, na nakakuha ng napakalaking katanyagan sa Twitch noong tag-araw, ay inalis sa Steam platform. Ang lumikha ng laro, na kilala bilang SCKR Games, ay nagpahayag ng pagnanais na magpatuloy mula sa laro dahil sa stress na dulot nito.

Ang Only Up ay nakakuha ng makabuluhang pagsubaybay sa Twitch sa kakaibang pananaw nito sa kuwento ni Jack and the Beanstalk. Itinampok ng laro ang mga pilosopikal na pagsasalaysay at mapaghamong platforming habang sinubukan ng mga manlalaro na umakyat sa iba't ibang mga lumulutang na bagay at kapaligiran.

Sa kabila ng tagumpay nito sa Twitch, ang Only Up ay nahaharap sa kritisismo para sa pagsasama nito ng mga NFT reference, ang kawalan ng mga feature ng gameplay tulad ng isang save function, at mga akusasyon ng paggamit ng mga naka-copyright na asset mula sa isa pang developer. Ang mga kontrobersyang ito ay humantong sa ang laro ay pansamantalang ibinaba mula sa Steam noong Hulyo bago ito bumalik.

Sa isang update post, kinilala ng solo developer ng Only Up ang kanilang mga pagkakamali at nagpahayag ng pagnanais na ilagay ang laro sa likod nila. Binanggit nila ang stress na dulot ng laro at ang pangangailangan para sa kapayapaan ng isip at pagpapagaling. Plano ng developer na huminto at ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral habang nagtatrabaho sa kanilang susunod na laro, na pansamantalang pinamagatang Kith. Ang bagong proyektong ito ay magkakaroon ng ibang konsepto, genre, at setting, na nakatuon sa cinematography. Nagpahayag din ang developer ng pagnanais na magtrabaho kasama ang isang maliit na koponan upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa disenyo ng laro.

Totoo sa kanilang anunsyo, ang Only Up ay hindi na magagamit para sa pagbili sa Steam. Gayunpaman, ang mga nakabili na ng laro ay maaari pa ring mag-download at maglaro nito. Sa halos 13,000 review, ang Only Up ay nagpapanatili ng halos positibong rating.

