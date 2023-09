Review ng OnePlus Nord CE 3 5G: Abot-kayang Kahusayan

Ang OnePlus Nord Series ay nakakuha ng pagkilala sa pag-aalok ng abot-kayang mga smartphone na naghahatid ng pambihirang pagganap. Ang pinakabagong karagdagan sa seryeng ito ay ang OnePlus Nord CE 3 5G. Sa pagsusuring ito, tutuklasin namin kung ang device na ito ay naaayon sa legacy ng mga nauna rito.

Available ang OnePlus Nord CE 3 5G sa dalawang variant ng RAM at storage – 8GB + 128GB at 12GB + 256GB. Presyohan sa Rs 26,999 at Rs 28,999 ayon sa pagkakabanggit, ang smartphone na ito ay nag-aalok ng mahusay na halaga para sa pera. Available ito sa dalawang makulay na kulay: Aqua Surge at Gray Shimmer.

Sa mga tuntunin ng disenyo, ang OnePlus Nord CE 3 5G ay nagtatampok ng dual-circle camera arrangement na may naka-istilong stainless steel na nakapalibot na nagpoprotekta sa mga lente at nagpapaganda sa pangkalahatang aesthetic. Ang pagpipiliang kulay ng Aqua Surge ay nagdaragdag ng masiglang pagpindot. Ang device ay may flat, matibay na plastic frame at may IP54 rating para sa dust at water resistance. Ang tanging disbentaha ay ang kawalan ng alerto na slider.

Ipinagmamalaki ng OnePlus Nord CE 3 5G ang 6.7-inch Fluid AMOLED display na may 120Hz refresh rate. Ang screen-to-body ratio ay isang kahanga-hangang 93.4%, na nagsisiguro ng nakaka-engganyong karanasan sa panonood. Sinusuportahan ng display ang mga refresh rate na 60Hz, 90Hz, at 120Hz, na nag-aalok ng flexibility at smoothness. Punchy at makulay ang mga kulay, at hindi isyu ang visibility sa labas. Ang sertipikasyon ng Widevine L1 ay nagbibigay-daan para sa HD streaming sa mga platform tulad ng Netflix.

Pinapatakbo ng Snapdragon 782G processor, ang OnePlus Nord CE 3 ay madaling pinangangasiwaan ang mga pang-araw-araw na gawain at nagbibigay ng maayos na multitasking na karanasan. Gayunpaman, maaaring mahirapan ito sa mga graphically intensive na laro. Gumagana ang smartphone sa OxygenOS 13.1 batay sa Android 13, na nag-aalok ng bloatware-free at user-friendly na interface. Ginagarantiya rin ng OnePlus ang dalawang taon ng mga pangunahing update sa Android at tatlong taon ng mga update sa seguridad.

Ang OnePlus Nord CE 3 5G ay nilagyan ng 5,000mAh na baterya, na tinitiyak ang halaga ng paggamit sa isang araw. Ito ay may kasamang 80W SuperVooc fast charger na maaaring ganap na ma-charge ang device sa loob ng humigit-kumulang 40 minuto.

Ang setup ng camera sa OnePlus Nord CE 3 5G ay may kasamang 50-megapixel na pangunahing camera na may OIS Sony IMX890 sensor, isang 8-megapixel ultra-wide camera, at isang 2-megapixel macro sensor. Ang pangunahing kamera ay kumukuha ng mga disenteng larawan na may magandang pagpaparami ng kulay at detalye sa parehong liwanag ng araw at mababang liwanag na mga kondisyon. Ang ultra-wide camera ay dumaranas ng pagbaluktot sa paligid ng mga gilid at hindi tumpak na mga kulay. Ang Portrait mode ay gumagawa ng mga larawang may kaaya-ayang bokeh effect at disenteng edge detection. Ang 16-megapixel punch-hole selfie camera ay kumukuha ng mga disenteng larawan na may tumpak na kulay ng balat.

Sa pangkalahatan, nag-aalok ang OnePlus Nord CE 3 5G ng lahat ng mahahalagang feature sa segment ng presyo nito. Kahit na ang kawalan ng alerto na slider ay isang maliit na disbentaha, ang smartphone na ito ay nagbibigay ng mahusay na halaga para sa pera. Kung naghahanap ka ng abot-kayang device na may mahusay na performance, ang OnePlus Nord CE 3 5G ay isang karapat-dapat na pagpipilian.

Mga Pinagmulan: Review ng OnePlus Nord CE 3 5G – The Indian Express