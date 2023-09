Inilunsad ng OnePlus ang Android 14 Open Beta Program para sa OnePlus 11

Ipinakilala kamakailan ng OnePlus ang una nitong Open Beta program para sa Android 14, na nagpapahintulot sa mga may-ari ng OnePlus 11 na subukan ang update bago ang opisyal na paglabas nito. Ang OxygenOS 14 Open Beta 1, batay sa Android 14, ay magagamit na ngayon para sa pag-download mula sa website ng OnePlus.

Ang Open Beta program ay nagbibigay sa mga user ng pagkakataong maranasan ang mga bagong feature at pagpapahusay ng OxygenOS 14. Gayunpaman, dahil ito ang unang Open Beta build, maaaring hindi kaagad available ang ilang feature. Tinitiyak ng OnePlus na mas maraming feature ang isasama sa mga susunod na bersyon ng update.

Sa kasalukuyan, ang Open Beta 1 ay limitado sa OnePlus 11 at available sa mga piling rehiyon gaya ng North America at India (na may limitadong bilang ng mga tester). Sa kasamaang palad, ang mga user sa Europe ay walang access sa Open Beta update. Upang i-install ang update, maaaring i-download ng mga user ang mga kinakailangang file mula sa website ng OnePlus at gamitin ang built-in na manual update tool sa OxygenOS. Mahalagang tandaan na ang pagbabalik sa Android 13 ay nangangailangan ng factory reset.

Sa orihinal, inanunsyo ng OnePlus na ang OxygenOS 14 ay magdadala ng mga pagpapahusay sa pagganap sa pamamagitan ng "Trinity Engine" at nakatakdang ilunsad sa Setyembre 25. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pagkaantala ng Google sa Android 14 para sa mga Pixel phone ay nagpapahiwatig na ang OnePlus ay maaaring makaligtaan din ang kanilang nilalayon na petsa ng paglabas. Hindi pa natutugunan ng OnePlus ang potensyal na pagkaantala na ito.

