Nagmumungkahi ang OnePlus 12R Leak Specifications ng Snapdragon 8 Gen 2 SoC, 5,500mAh na Baterya, at Higit Pa

Ang OnePlus 12R, na napabalitang magiging kahalili sa OnePlus 11R 5G, ay naiulat na nasa mga gawa at ang mga pagtutukoy nito ay nag-leak online. Ayon sa mapagkakatiwalaang tipster na si Yogesh Brar, ang paparating na smartphone ay inaasahang ilulunsad sa unang bahagi ng 2024.

Sinasabing ang OnePlus 12R ay nagtatampok ng 6.7-pulgadang AMOLED na display na may resolution na 1.5K at mataas na refresh rate na 120Hz. Sinasabing pinapagana ito ng Snapdragon 8 Gen 2 SoC, na nagbibigay sa mga user ng mabilis at mahusay na performance. Inaasahan din na tatakbo ang handset sa Android 14-based na OxygenOS 14.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan ng camera, ang OnePlus 12R ay hinuhulaan na may triple rear camera setup. Maaaring kasama sa setup na ito ang 50-megapixel primary sensor na may optical image stabilization, 8-megapixel ultra wide-angle sensor, at 32-megapixel telephoto camera. Para sa mga selfie at video chat, ang smartphone ay maaaring gumamit ng 16-megapixel na front camera.

Kasama sa iba pang feature na rumored para sa OnePlus 12R ang alert slider, stereo speaker, at malaking 5,500mAh na baterya na may suporta para sa 100W fast charging. Ang mga pagtutukoy na ito ay umaayon sa mga nakaraang pagtagas.

Ang OnePlus 11R 5G, na inilabas mas maaga sa taong ito, ay nagpakita ng isang kahanga-hangang 6.74-pulgada na full-HD+ na curved na AMOLED na display na may dynamic na refresh rate na 120Hz. Ito ay pinalakas ng Snapdragon 8+ Gen 1 SoC at nagtatampok ng 50-megapixel triple rear camera setup. Ang OnePlus 11R 5G ay nilagyan ng 5,000mAh na baterya na may suporta para sa 100W SuperVOOC na mabilis na pagsingil.

Sa ngayon, ang opisyal na petsa ng paglulunsad ng OnePlus 12R ay hindi pa nakumpirma ng kumpanya. Gayunpaman, sa mga nag-leak na detalye, malinaw na ang OnePlus ay naglalayong magbigay sa mga user ng isang high-performance na smartphone na nag-aalok ng nakaka-engganyong display at kahanga-hangang mga kakayahan sa camera.

