Pag-explore sa Zero-G Combat sa Starfield: A Quest Worth Undertaking

Ang Starfield, ang pinakaaasam-asam na open-world RPG na binuo ng Bethesda, ay gumagawa ng mga alon sa komunidad ng paglalaro kasama ang nakaka-engganyong gameplay at malawak na uniberso upang galugarin. Kabilang sa maraming quests na available sa laro, isa ang partikular na namumukod-tangi bilang isang kapanapanabik na karanasan: "Sure Bet".

Makikita sa Alpha Centauri system, ang side quest na ito ay nagsisimula sa maliit na industriyal na lungsod ng Gagarin Landing. Nakatagpo ng mga manlalaro si Lizzy, isang bartender na naghahanap upang maakit ang atensyon ng mga corporate executive na may mahalaga at mamahaling alak. Upang matupad ang kanyang kahilingan, ang mga manlalaro ay dapat magsimula sa isang misyon upang mahanap ang nawalang booze sa isang inabandunang barko ng kargamento.

Ang pinagkaiba ng quest na ito ay ang hindi inaasahang twist ng zero-gravity combat na nakatagpo sa barko. Habang ginagalugad ng mga manlalaro ang derelict vessel, ang artificial gravity ay hindi gumagana, na nagiging sanhi ng lahat, kabilang ang player, mga bagay, at space pirates, na lumutang sa zero-G bawat 30 segundo. Ang dynamic na gravity shifting na ito ay nag-aalok ng kakaiba at kapana-panabik na karanasan sa labanan.

Gamit ang mga pagbabago sa gravity sa kanilang kalamangan, ang mga manlalaro ay maaaring mabilis na maniobra sa mas matataas na lokasyon o i-target ang mga kaaway na naalis sa takip at lumutang sa open air. Ang labanan ay nagiging mas nakakaaliw kapag ang mga manlalaro ay maaaring gumamit ng mga armas tulad ng mga shotgun, na nagreresulta sa ilang mga nakakatawang sandali habang sila ay itinutulak pabalik sa mga pader.

Higit pa sa labanan, ang gravity shifts ay nagsisilbi ring pundasyon para sa mga magaan na traversal puzzle, na nagdaragdag ng isa pang layer ng kasiyahan sa paghahanap. Ang mga manlalaro ay dapat mag-navigate sa barko, nagmamaniobra sa mga lumulutang na mga labi habang pinapanatili ang kanilang momentum at nilulutas ang mga puzzle upang umunlad.

Ang "Sure Bet" quest ay nagpapakita ng kahanga-hangang physics engine sa Starfield. Sa kabila ng pagpuna sa naka-lock na 30fps framerate nito sa mga console, ipinapakita ng quest ang malawak na potensyal at napakadetalyadong mundo ng laro. Ang kakayahang tumpak na subaybayan at mapanatili ang posisyon, banggaan, at momentum ng bawat bagay, armas, at karakter sa bawat gravity shift ay isang patunay sa mga teknikal na kakayahan ng laro.

Gayunpaman, nararapat na tandaan na marami sa iba pang mga pakikipagsapalaran sa Starfield ay hindi ganap na gumagamit ng mga sistema ng pisika at simulation na ito. Bagama't ang quest na ito ay nagsisilbing isang kahanga-hangang halimbawa ng kung ano ang maaaring makamit ng laro, ang mga manlalaro ay maaaring maiwang gusto ng higit pang mga quest na sinasamantala ang mga nobelang mechanics na ito.

Sa pangkalahatan, ang "Sure Bet" quest ay nag-aalok ng kapana-panabik at di malilimutang karanasan sa loob ng Starfield universe. Sa pamamagitan ng zero-G combat at immersive na gameplay, ipinapakita nito ang pangako ng Bethesda sa paghahatid ng mga nakakaengganyong quest na higit pa sa tradisyonal na fetch-style na mga misyon. Ito ay isang pakikipagsapalaran na sulit na gawin para sa sinumang manlalaro ng Starfield na naghahanap ng isang pakikipagsapalaran na may adrenaline-fueled.

