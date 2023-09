Ang Bersyon ng Desktop ng Google Chrome ay Nakakuha ng Bagong Hitsura para sa ika-15 Anibersaryo nito

By

Ang Google Chrome, ang pinakaginagamit na web browser sa mundo, ay tumatanggap ng bagong hitsura para sa ika-15 anibersaryo nito. Ang bagong disenyo ay ilulunsad sa mga darating na linggo upang ipagdiwang ang milestone. Ang update ay batay sa in-house na 'Material You' na wika ng disenyo ng Google, at nilalayon nitong gawing mas madali, mas mabilis, at mas ligtas ang pag-browse sa Chrome.

Kasama sa bagong hitsura ng Google Chrome ang mga ni-refresh na icon na nagbibigay-diin sa pagiging madaling mabasa, pati na rin ang mga bagong palette ng kulay na umaakma sa mga tab at toolbar. Ang browser ay mas mahusay ding isinama sa mga operating system, na nagbibigay-daan sa mga kagustuhan ng Chrome na umangkop sa mga setting sa antas ng OS gaya ng madilim at maliwanag na mga mode.

Bilang karagdagan sa mga visual na pagbabago, gumawa ang Google ng ilang mga pagpapabuti upang mapahusay ang karanasan ng user. Kabilang dito ang isang mas kumpletong menu para sa mas mabilis na access sa mga extension, Translate, Password Manager, at iba pang feature. Ang Web Store ay muling idinisenyo at magtatampok na ngayon ng mga bagong kategorya ng extension tulad ng AI-powered at spotlight ng Mga Editor, kasama ang mga personalized na rekomendasyon.

Sa larangan ng seguridad, pinalawak ng Google ang Safety Check sa mga extension. Tinitiyak ng feature na ito na matutukoy ng browser ang kamakailang hindi na-publish, lumalabag sa patakaran, o potensyal na nakakahamak na mga extension. Bukod dito, ipinakilala ng Google ang mga bagong feature sa paghahanap upang mapadali ang pagba-browse. Maaari na ngayong piliin ng mga user ang opsyong 'Hanapin ang pahinang ito gamit ang Google' upang ma-access ang mga nauugnay na paghahanap, matuto nang higit pa tungkol sa pinagmulan ng pahina, o magsimula ng bagong paghahanap.

Upang mapahusay ang seguridad, in-upgrade ng Google ang feature na Safe Browsing nito. Nagbibigay-daan ito sa Chrome na suriin ang mga website laban sa database ng kumpanya ng 'masamang-kilala' na mga site sa real-time, na nagreresulta sa mas mabilis na pagkilala at pag-iwas sa banta. Ang pinahusay na Ligtas na Pagba-browse ay inaasahang magbibigay ng 25% na mas mahusay na proteksyon laban sa malware at mga banta sa phishing.

Sa mga update na ito, nilalayon ng Google na ipagpatuloy ang pagbibigay sa mga user ng tuluy-tuloy na karanasan sa pagba-browse habang inuuna ang kaligtasan at kaginhawahan.

Pinagmumulan:

– Google Chrome Blog, opisyal na website