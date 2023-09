Alamin ang Mga Koneksyon sa Puzzle Game ng New York Times

Buod: Ang New York Times ay naglabas ng bagong larong puzzle na tinatawag na Connections. Ang layunin ng laro ay upang ikategorya ang isang set ng 16 na salita sa apat na lihim na grupo sa pamamagitan ng paghahanap ng mga koneksyon sa pagitan nila. Ang laro ay nagre-reset araw-araw at nag-aalok ng iba't ibang antas ng kahirapan. Maaaring subaybayan ng mga manlalaro ang kanilang mga winning streak at ihambing ang mga marka sa mga kaibigan. Kung kailangan mo ng tulong sa paglutas ng puzzle, ang laro ay nagbibigay ng mga pahiwatig at ipinapakita ang mga sagot. Kasama sa mga tema ngayon ang mga dekorasyon sa Halloween, mga palabas sa TV, mga simbolo ng slot machine, at mga numero sa mga pamagat ng aklat. Halimbawa, kasama sa kategoryang Mga Dekorasyon ng Halloween ang mga salita tulad ng Bat, Cobweb, Pumpkin, at Tombstone. Ang laro ay mapaghamong, ngunit ang mga grid ay nagbabago araw-araw, na nagbibigay sa mga manlalaro ng mga bagong pagkakataon upang malutas ang puzzle.

Ang Connections ay isang larong puzzle na nilikha ng New York Times. Ang laro ay nagtatanghal ng mga manlalaro ng isang grid ng 16 na salita at hinihiling sa kanila na ayusin ang mga salita sa apat na hanay ng apat batay sa mga koneksyon sa pagitan nila. Maaaring maiugnay ang mga koneksyong ito sa iba't ibang tema, gaya ng mga pamagat ng mga franchise ng video game, mga sequel ng serye ng libro, kulay ng pula, o mga pangalan ng mga chain restaurant.

Bagama't ang ilang salita ay maaaring mukhang maaaring magkasya ang mga ito sa maraming tema, mayroon lamang isang tamang sagot para sa bawat hanay. Upang matulungan ang mga manlalaro na matukoy ang mga koneksyon, pinapayagan sila ng laro na i-shuffle at muling ayusin ang mga salita sa grid.

Ang bawat hanay ng mga salita ay color-coded, kung saan ang dilaw na grupo ang pinakamadaling makilala at ang purple na grupo ang pinakamahirap. Kapag naisip ng mga manlalaro na natukoy na nila ang isang set, maaari nilang isumite ang kanilang sagot. Kung tama, ang apat na salita ay aalisin sa grid, at ang tema na nagkokonekta sa kanila ay ipapakita. Ang paghula ng hindi tama ay mabibilang na isang pagkakamali, at ang mga manlalaro ay may limitasyon na apat na pagkakamali bago matapos ang laro.

Kung ang mga manlalaro ay nagkakaproblema sa paglutas ng puzzle, ang laro ay nagbibigay ng mga pahiwatig at nagpapakita ng ilan sa mga sagot. Kasama sa mga tema ngayon ang Mga Dekorasyon ng Halloween, Mga Palabas sa TV, Mga Simbolo ng Slot Machine, at Mga Numero sa Mga Pamagat ng Aklat. Halimbawa, ang isa sa mga Dekorasyon ng Halloween ay Bat, at ang isa sa mga Palabas sa TV ay 24.

Ang mga koneksyon ay idinisenyo upang maging mapaghamong, at ang mga grid ay nagbabago araw-araw, na nag-aalok ng mga bagong puzzle para malutas ng mga manlalaro. Kaya kung hindi mo malutas ang puzzle ngayon, siguraduhing bumalik bukas para sa isang bagong hamon.

Pinagmulan: New York Times