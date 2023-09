Ina-update ng Nvidia ang mga Driver para Pahusayin ang Pagganap ng Starfield sa RTX 30- at 40-Series GPUs

Ang Nvidia ay nag-anunsyo ng isang awtomatikong over-the-air na pag-update na magpapahusay sa pagganap ng Starfield para sa mga gumagamit na may RTX 30- at 40-series na mga graphics card. Kasama sa update ang pagpapatupad ng Resizable BAR na teknolohiya, na nagpapalakas ng performance para sa mga pinakabagong GPU. Sa mga senaryo ng pagsubok, nalaman ni Nvidia na ang GeForce RTX 40-series desktop GPU ay nakaranas ng average na 5 porsiyentong pagtaas sa performance pagkatapos ng update.

Upang matiyak ang pagiging tugma, ang pag-update ay ilalapat sa parehong umiiral na 537.17 na mga driver at ang mga bagong inilabas na 537.34 na mga driver. Kasabay ng update na ito, ipinakilala din ng Nvidia ang isang-click na pinakamainam na setting para sa Starfield, na pinasimple ang proseso ng pagpili ng pinakamahusay na mga setting para sa partikular na system ng user. Bukod pa rito, natugunan ng kumpanya ang isyu sa profile ng GPU para sa bersyon ng Microsoft Store ng Starfield.

Dumating ang update na ito sa ilang sandali matapos iulat ng Digital Foundry na ang Starfield ay gumanap nang mas mahusay sa mga AMD GPU kumpara sa Nvidia at Intel GPU. Natuklasan ng Digital Foundry ang mga isyu na partikular na nauugnay sa mga Intel CPU at nabanggit ang isang malaking 46 porsiyentong agwat sa pagganap sa pagitan ng Radeon RX 6800 XT ng AMD at RTX 3080 ng Nvidia sa Starfield. Ito ay nananatiling upang makita kung ang Resizable BAR profile update ay makakatulong upang tulay ang pagganap gap na tinukoy sa pamamagitan ng Digital Foundry.

Sa konklusyon, ang awtomatikong over-the-air na pag-update ng Nvidia para sa mga driver nito ay naglalayong pahusayin ang pagganap ng Starfield sa RTX 30- at 40-series na mga GPU. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Resizable BAR at pagpapakilala ng one-click na pinakamainam na setting, layunin ng Nvidia na pagandahin ang karanasan sa paglalaro para sa mga manlalaro ng Starfield. Habang ang mga nakaraang ulat ay nagha-highlight ng mga pagkakaiba sa pagganap sa pagitan ng Nvidia, Intel, at AMD GPU, ang update na ito ay naglalayong tugunan ang mga isyung iyon at magdala ng mas pare-parehong karanasan sa paglalaro sa iba't ibang mga setup ng hardware.

