Ang Presyo ng Nokia X30 5G ay Binaba sa India: Narito ang Kailangan Mong Malaman

Kamakailan ay inihayag ng Nokia ang isang makabuluhang pagbawas sa presyo para sa Nokia X30 5G na smartphone nito sa India. Binawasan ng kumpanya ang presyo ng telepono ng Rs. 12,000, na ginagawa itong mas naa-access sa mga mamimili. Ang Nokia X30 5G ay may mga kahanga-hangang detalye at feature, na ginagawa itong isang kanais-nais na opsyon para sa mga gumagamit ng smartphone.

Nagtatampok ang Nokia X30 5G ng 6.43-inch full-HD+ AMOLED display na may refresh rate na 90Hz. Ito ay pinapagana ng octa-core Snapdragon 695 5G chipset, na nagbibigay sa mga user ng mabilis at mahusay na performance. Ang telepono ay may kasamang 8GB ng RAM at 256GB ng onboard na storage, na tinitiyak ang sapat na espasyo para sa lahat ng iyong mga file at application.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa camera, ipinagmamalaki ng Nokia X30 5G ang isang dual rear camera setup na may 50-megapixel PureView primary sensor at isang 13-megapixel ultra-wide angle secondary sensor. Para sa mga selfie at video chat, ang telepono ay may 16-megapixel na front shooter.

Kasama sa mga opsyon sa pagkakakonekta sa Nokia X30 5G ang 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, at isang USB Type-C port. Nagtatampok din ang telepono ng in-display fingerprint sensor para sa karagdagang seguridad. Bukod pa rito, mayroon itong IP67 rating para sa dust at water resistance, na tinitiyak ang tibay sa iba't ibang kapaligiran.

Ang Nokia X30 5G ay nilagyan ng 4,200mAh na baterya na sumusuporta sa 33W fast charging. Nangangahulugan ito na mabilis mong mai-recharge ang iyong device at manatiling konektado sa buong araw nang hindi nababahala tungkol sa buhay ng baterya.

Sa makinis nitong disenyo, mga kahanga-hangang detalye, at abot-kayang presyo na, ang Nokia X30 5G ay nag-aalok ng mahusay na halaga para sa pera. Available ito sa mga opsyon sa kulay na Cloudy Blue at Ice White.

