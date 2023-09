Nokia G42 5G: Teased Presyo at Bagong Mga Opsyon sa Kulay

Ang Nokia G42 5G, ang pinakabagong smartphone sa serye ng G, ay nakatakdang ilunsad sa India sa susunod na linggo. Ang HMD Global, ang licensee ng Nokia, ay tinukso ang pagpepresyo ng device sa pamamagitan ng opisyal nitong India X handle sa Twitter. Iminumungkahi ng teaser na ang telepono ay magiging mas mababa sa Rs. 18,999 at maaaring may dalawang variant ng memory. Bukod pa rito, ipinakilala ng Nokia ang isang bagong opsyon na kulay ng So Pink para sa Nokia G42 5G sa mga pandaigdigang merkado sa labas ng India.

Gumagana ang Nokia G42 5G sa Qualcomm Snapdragon 480+ SoC at ipinagmamalaki ang 6.56-inch HD+ LCD display na may 90Hz refresh rate. Nilagyan ito ng hanggang 6GB ng RAM at 128GB ng onboard storage, na napapalawak sa tulong ng isang microSD card. Gumagana ang device sa Android 13 at makakatanggap ng dalawang taon ng mga upgrade ng Android OS at buwanang update sa seguridad para sa susunod na tatlong taon.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa camera, ang Nokia G42 5G ay nagtatampok ng triple rear camera setup na may 50-megapixel primary sensor kasama ng dalawang 2-megapixel sensor. Sa harap, mayroon itong 8-megapixel selfie camera. Ang device ay sinusuportahan ng 5,000mAh na baterya na may 20W wired fast charging support.

Ang Nokia G42 5G ay inilabas na sa mga piling pandaigdigang merkado na may mga pagpipilian sa kulay ng So Purple at Gray, at ngayon ay iaalok ito sa bagong variant ng kulay ng So Pink. Gayunpaman, ito ay hindi pa makumpirma kung ang bagong pagpipilian ng kulay ay magagamit sa India.

Ang smartphone ay magagamit para sa pagbebenta ng eksklusibo sa pamamagitan ng Amazon India, na may naka-iskedyul na paglulunsad para sa Setyembre 11.

Pinagmumulan:

Kahulugan:

X – Dating kilala bilang Twitter

SOC – System sa isang Chip

LCD – Liquid Crystal Display

GHz - Gigahertz

RAM – Random Access Memory

GB – Gigabyte

mAh - oras ng Milliampere