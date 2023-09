Ang Nintendo Switch Successor ay Iniulat na Inihayag sa Likod ng Mga Saradong Pinto sa Gamescom 2023

Ayon sa isang ulat mula sa Eurogamer, ang kahalili sa Nintendo Switch console ay ipinakita sa isang behind-closed-doors reveal sa Gamescom 2023. Bagama't ang Eurogamer ay walang pagkakataon na subukan ito sa kanilang sarili, pinaniniwalaan na ilang mga kasosyong developer ang ibinigay isang sulyap sa console sa ilang anyo.

Ang isa sa mga highlight ng demonstrasyon ay isang "souped up" na bersyon ng The Legend of Zelda: Breath of the Wild, na partikular na idinisenyo upang ipakita ang mga kakayahan sa pagganap ng rumored Switch 2. Gayunpaman, walang karagdagang impormasyon tungkol sa di-umano'y tech demo na ito ang naibigay. isiniwalat sa oras na ito.

Ang pamamaraang ito ng paggamit ng pinahusay na bersyon ng isang umiiral na laro upang ipakita ang pinahusay na pagganap ay nagpapaalala sa diskarte ng Sony Interactive Entertainment na humahantong sa paglulunsad ng PlayStation 5, kung saan ipinakita nila ang mas mabilis na oras ng paglo-load sa Marvel's Spider-Man sa PlayStation 4.

Sa kabila ng mga tsismis na pumapalibot sa kahalili ng Nintendo Switch, hindi pa opisyal na nakumpirma ng kumpanya ang pagkakaroon nito o anumang mga potensyal na tampok na maaari nitong ipakilala, tulad ng pinahusay na pagganap, mga resolusyon ng 4K, o pabalik na pagkakatugma. Iminumungkahi ng mga ulat sa industriya na ang Nintendo ay naghahanda para sa isang mas malaki, pampublikong pagbubunyag sa 2024, ngunit sa ngayon, ito ay nananatiling haka-haka.

Bagama't ang mga talakayan tungkol sa Nintendo Switch ay madalas na umiikot sa console na umaabot sa dulo ng karaniwang ikot ng buhay nito, patuloy na nakakaranas ang Nintendo ng makabuluhang tagumpay sa Switch. Ayon kay Nintendo of America president Doug Bowser, ang tagumpay na ito ay nagmumula sa natatanging hybrid na disenyo ng console at isang malakas na lineup ng mga sikat na laro.

Dahil sa patuloy na tagumpay ng Nintendo Switch at ang paparating na mga pamagat sa pag-unlad, tulad ng Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, at ang walang pamagat na larong Princess Peach, marami pa ring dapat panatilihing nakatuon ang mga manlalaro sa orihinal na Switch .

Gayunpaman, habang inilabas ang mga pamagat na ito, nagiging hindi sigurado ang hinaharap ng console. Habang ang sinasabing behind-closed-doors meeting sa Gamescom 2023 ay nagmumungkahi na ang Nintendo ay nagpaplano para sa isang pagbabago sa malapit na hinaharap, ang mga tanong ay nananatili tungkol sa kung ano ang susunod na Nintendo console at kung ito ay lalabas sa 2024. Habang tumatagal, higit pang impormasyon ang inaasahang lalabas, na nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng mga plano ng Nintendo para sa hinaharap.

Kahulugan:

1. Eurogamer – isang sikat na video game journalism website na kilala para sa malalim nitong coverage at pagsusuri sa industriya ng gaming.

2. Gamescom – isang taunang video game trade fair na ginanap sa Germany, na kilala sa mga presentasyon nito at paglalahad ng mga paparating na laro at console.

3. PlayStation 5 – ang pinakabagong gaming console na inilabas ng Sony Interactive Entertainment, na nag-aalok ng pinahusay na graphics, mas mabilis na performance, at mga bagong feature kumpara sa hinalinhan nito, ang PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – isang action-adventure na laro na binuo at na-publish ng Nintendo, na kilala sa open-world exploration at makabagong gameplay mechanics.

5. Marvel's Spider-Man – isang sikat na larong superhero na binuo ng Insomniac Games at inilathala ng Sony Interactive Entertainment, na nagpapakita ng mga kakayahan ng PlayStation 5 na may pinahusay na oras ng paglo-load.

6. 4K resolution – isang display resolution na humigit-kumulang 3840×2160 pixels, na nagbibigay ng mas mataas na antas ng detalye at kalinawan kumpara sa mas mababang resolution.

7. Backward compatibility – ang kakayahan ng gaming console na maglaro ng mga laro mula sa mga nakaraang henerasyon o platform.

8. Doug Bowser – ang presidente ng Nintendo ng America, na responsable sa pangangasiwa sa mga operasyon ng kumpanya sa merkado ng North America.

Pinagmumulan:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)